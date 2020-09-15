Ученые обнаружили аномалии в двух хранилищах топлива в Норильске

По словам геофизиков, исследование резервуаров при помощи сейсмо-акустического приемника выявили аномалии, которые вызывают большие опасения

Ученые геофизики обнаружили аномалии при обследовании хранилищ топлива в Норильске. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам рассказал председатель Сибирского отделения Российской академии наук Валентин Пармон.

По его словам, исследования амплитуды стоячих волн продемонстрировали аномалии, которые вызывают большие опасения. Их обнаружили во втором, третьем и четвертом хранилищах. Пармон отметил, что существует гипотеза, объясняющая случившееся, однако ее озвучат вместе с окончательными выводами.

Экспертиза при помощи сейсмо-акустического приемника позволяет выявить плохо закрепленные детали или чересчур тонкие стенки у хранилищ.

В начале августа компания «Норникель» сообщила о сносе до фундамента топливного резервуара, который принадлежал ее дочерней «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК). Именно из этого хранилища 29 мая вылилось около 21 тыс. т дизельного топлива.

8 сентября Росприроднадзор сообщил, что обнаружил новые нарушения у НТЭК. В ведомстве отметили, что основное оборудование было введено в эксплуатацию в 1940–1960 годах, но за все время эксплуатации «на ряде объектов не осуществлялись не только реконструкции, но и капитальный ремонт».

Компания также нарушает законодательство в области обращения с отходами. «В ходе проверки выявлено захламление территорий энергообъектов отходами производства и потребления», — отметили сотрудники Росприроднадзора.

10 сентября в ГМК «Норильский никель» назвали преждевременным обращение Росприроднадзора в суд за компенсацией убытка в размере ₽147,7 млрд из-за разлива топлива под ТЭЦ-3. В компании заявили, что экспертиза объемов собранных нефтепродуктов еще не проведена. «По-прежнему считаем, что только после завершения работ и экспертизы можно точно определить количество топлива, которое попало в водные объекты и почву, а значит, определить корректную сумму ущерба», — заявили в «Норникеле».