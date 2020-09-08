Росприроднадзор нашел новые нарушения у «дочки» «Норникеля»

«Дочка» «Норникеля» — компания НТЭК, на площадке которой произошла авария с разливом топлива в Норильске, — до сих пор работает на устаревшем и изношенном оборудовании середины XX века, выяснили в Росприроднадзоре

Территория ТЭЦ-3 в Норильске (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Росприроднадзор провел внеплановую выездную проверку «дочки» «Норникеля» — АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК) — и выявил 139 нарушений законодательства об охране окружающей среды, воздуха, водных ресурсов и порядка использования земель. РБК ознакомился с отчетом ведомства. Именно НТЭК принадлежит ТЭЦ-3, на которой в мае произошла авария с разливом около 20 тыс. т дизельного топлива.

В начале документа отмечено, что основное оборудование НТЭК было введено в эксплуатацию в 1940–1960 годах, но за все время эксплуатации «на ряде объектов не осуществлялись не только реконструкции, но и капитальный ремонт».

«Основное оборудование (очистные сооружения, водоводы, трубопроводы сброса сточных вод, резервуары хранения нефтепродуктов, технологические трубопроводы, насосные агрегаты) морально устарело и находится в физически изношенном состоянии», — констатировали проверяющие.

Контроль за уровнем нефтепродуктов при сливоналивных операциях — для автотранспорта, железнодорожных цистерн, речных судов и морских танкеров — не автоматизирован. Он производится вручную. Автоматика для прекращения подачи топлива при достижении предельно допустимого уровня отсутствует.