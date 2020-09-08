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Авария с топливом в Норильске ,  
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Росприроднадзор нашел новые нарушения у «дочки» «Норникеля»

«Дочка» «Норникеля» — компания НТЭК, на площадке которой произошла авария с разливом топлива в Норильске, — до сих пор работает на устаревшем и изношенном оборудовании середины XX века, выяснили в Росприроднадзоре
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Территория ТЭЦ-3 в Норильске
Территория ТЭЦ-3 в Норильске (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Росприроднадзор провел внеплановую выездную проверку «дочки» «Норникеля» — АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК) — и выявил 139 нарушений законодательства об охране окружающей среды, воздуха, водных ресурсов и порядка использования земель. РБК ознакомился с отчетом ведомства. Именно НТЭК принадлежит ТЭЦ-3, на которой в мае произошла авария с разливом около 20 тыс. т дизельного топлива.

В начале документа отмечено, что основное оборудование НТЭК было введено в эксплуатацию в 1940–1960 годах, но за все время эксплуатации «на ряде объектов не осуществлялись не только реконструкции, но и капитальный ремонт».

«Основное оборудование (очистные сооружения, водоводы, трубопроводы сброса сточных вод, резервуары хранения нефтепродуктов, технологические трубопроводы, насосные агрегаты) морально устарело и находится в физически изношенном состоянии», — констатировали проверяющие.

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Контроль за уровнем нефтепродуктов при сливоналивных операциях — для автотранспорта, железнодорожных цистерн, речных судов и морских танкеров — не автоматизирован. Он производится вручную. Автоматика для прекращения подачи топлива при достижении предельно допустимого уровня отсутствует.

Объекты не оборудованы системами контроля утечек нефтепродуктов, капитальные сооружения выводятся из эксплуатации без реализации мероприятий по охране окружающей среды и ее восстановлению, отметили в Росприроднадзоре. «В нарушение запрета практикуется сброс сточных вод с очистных сооружений на рельеф местности», — выяснили проверяющие.

Кроме того, на промышленных площадках НТЭК отсутствуют системы канализации для сбора производственно-дождевых сточных вод, они не оборудованы дренажами, водоотводящими каналами и другими системами отвода поверхностных и подземных вод.

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В сточных водах, которые компания сбрасывает в реки Ергалах и Щучья, в ручьи Семерка и Медвежий, эксперты обнаружили повышенное содержание загрязняющих веществ, в том числе нефтепродуктов.

Компания также нарушает законодательство в области обращения с отходами. «В ходе проверки выявлено захламление территорий энергообъектов отходами производства и потребления», — отметили сотрудники Росприроднадзора. Были обнаружены и несанкционированные свалки — места размещения отходов на земельных участках, не предназначенных для этого и не внесенных в государственный реестр.

РБК направил запрос в «Норникель».

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Авторы: Тимофей Дзядко, Владислав Гордеев
Теги: Росприроднадзор, «Норникель», внеплановая проверка
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