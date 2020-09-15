«Совкомфлот» объявил о намерении провести IPO

Государство при этом должно остаться мажоритарным акционером компании. СКФ планирует получить от сделки не мнее $500 млн

Фото: пресс-служба Совкомфлота

«Совкомфлот» намерен провести первичное размещение акций на бирже. Об этом сообщает пресс-служба компании.

IPO планируется провести на Московской бирже, после чего запланирована дополнительная эмиссия. Компания ожидает, что сумма чистых поступлений от размещения акций составит не менее $500 млн.

На «Совкомфлот» будут распространяться стандартные ограничения на отчуждение акций в течение 180 дней. Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения выступают «ВТБ Капитал», Citigroup Global Markets Limited, «Сбербанк КИБ», J.P. Morgan и BofA Securities.

Средства от IPO «Совкомфлот» планирует направить на общекорпоративные нужды, в том числе на инвестиции в новые индустриальные проекты и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки.