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«Совкомфлот» объявил о намерении провести IPO

Государство при этом должно остаться мажоритарным акционером компании. СКФ планирует получить от сделки не мнее $500 млн
Фото: пресс-служба Совкомфлота
Фото: пресс-служба Совкомфлота

«Совкомфлот» намерен провести первичное размещение акций на бирже. Об этом сообщает пресс-служба компании.

IPO планируется провести на Московской бирже, после чего запланирована дополнительная эмиссия. Компания ожидает, что сумма чистых поступлений от размещения акций составит не менее $500 млн.

На «Совкомфлот» будут распространяться стандартные ограничения на отчуждение акций в течение 180 дней. Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения выступают «ВТБ Капитал», Citigroup Global Markets Limited, «Сбербанк КИБ», J.P. Morgan и BofA Securities.

Средства от IPO «Совкомфлот» планирует направить на общекорпоративные нужды, в том числе на инвестиции в новые индустриальные проекты и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки.

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После завершения IPO ожидается, что Россия останется мажоритарным акционером компании.

Как сообщили в «Совкомфлоте» РБК, вся дополнительная информация, включая объемы и сроки размещения, ценовой ориентир, количество акций и их цены, будет объявлена отдельно в рабочем порядке.

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Генеральный директор «Совкомфлота» Игорь Тонковидов назвал предстоящее размещение на Московской бирже открытием новой главы в истории компании. «Проведение IPO позволит компании укрепить позицию мирового лидера в области морской транспортировки углеводородов», — заявил он.

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В конце прошлого года «Совкомфлот» вместе с еще шестью крупнейшими госкомпаниями вошел в план приватизации на 2020–2022 годы. Государство планировало получить от всех сделок 11,3 млрд руб. в 2020 году и по по 3,6 млрд руб. в 2021 и 2022 годах.

Занимавший тогда должность помощника президента Андрей Белоусов заявлял, что у новой волны приватизации крупных компаний нет перспектив, поскольку правительству нужно закрыть старые сделки и заняться приватизацией компаний «низкого сегмента». В качестве примера он назвал «Совкомфлот».

«У нас есть некоторые оставшиеся не взятые крепости, например «Совкомфлот», — сказал Белоусов, добавив, что компания давно готова к приватизации, но этому постоянно что-то мешает.

Автор: Михаил Котляр
При участии: Светлана Бурмистрова
Теги: «Совкомфлот», IPO
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«Совкомфлот» сменил генерального директора
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