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МЭА назвало достаточными запасы нефти после атаки дронов на Saudi Aramco

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что внимательно следит за ситуацией в Саудовской Аравии после атаки дронов по объектам нефтяной компании Saudi Aramco, передает Reuters.

В энергетическом агентстве отметили, что запасов нефти на мировых рынках на данный момент достаточно. «Мы поддерживаем контакт с саудовскими властями, а также с основными странами-производителями и потребителями», — сообщили в МЭА. Какой-либо информации о планах использовать аварийные запасы сырья агентство не озвучивало, пишет издание.

14 сентября в Саудовской Аравии десять беспилотников напали на объекты нефтяной компании Saudi Aramco в Абкайке и Хурайсе. Один из пострадавших объектов — очистительная установка для нефти, которую компания называет «крупнейшим в мире заводом по стабилизации» сырья.

Ответственность за атаку взяли на себя хуситы из движения «Ансар Аллах». В своем заявлении они пообещали расширить зону атак в Саудовской Аравии, которая входит в коалицию, сражающуюся против них в Йемене. Позже СМИ сообщили об ответном ударе военного альянса во главе с Эр-Риядом по позициям хуситов в Йемене.

Теги: Saudi Aramco, Саудовская Аравия, нападение, запасы нефти
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