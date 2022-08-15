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Минпромторг и Минфин договорились о планке для нулевого акциза на сталь

Сейчас «цена отсечения» составляет $300 за тонну сляба. Если его средняя стоимость опускается ниже, ставка акциза становится нулевой. Ведомства договорились повысить этот порог, снизив фискальную нагрузку на металлургов
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Минпромторг и Минфин договорились поднять минимальную планку для нулевого акциза на сталь, сообщил в интервью «Интерфаксу» вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он напомнил, что сейчас стоит вопрос корректировки налоговой нагрузки на металлургическую отрасль. «Здесь с коллегами из Минфина тоже нашли компромисс: полностью отменять акциз на жидкую сталь признали нецелесообразным, но при этом поднимем «отсечку» по цене, при которой в текущих условиях ставка будет нулевой», — пояснил он.

РБК направил уточняющие вопросы в пресс-службы Минфина, Минпромторга и в ассоциацию «Русская сталь», которая объединяет крупнейшие металлургические компании.

Акциз на жидкую сталь, из которой традиционно производят металлопродукцию, действует в России с 1 января 2022 года. Он был введен для изъятия сверхдоходов отрасли в случае резкого роста цен. Ставка акциза находится на уровне 2,7% от среднемесячной экспортной цены сляба (металлургического полуфабриката) в морских портах на юге России. Если средняя цена опускается ниже $300 за тонну, то ставка акциза становится нулевой.

Обсуждение снижения налоговой нагрузки на металлургов в условиях санкций идет еще с весны. «Русская сталь» предложила установить в 2022 году максимальный уровень платежей по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на коксующийся уголь и железную руду, а также по акцизу на сталь. Металлурги предложили ограничить эти платежи 131 млрд руб. — суммой поступлений от налога и акциза, которая заложена в бюджет в этом году (из них по акцизу на сталь заложены 61,6 млрд руб.).

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

В ассоциации РБК сообщали, что предупредили правительство о возможных убытках и сокращении производства в случае, если налоговая нагрузка на отрасль не будет ослаблена.

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Минпромторг поддержал инициативу, посчитав ее оправданной «в условиях санкционного давления со стороны «недружественных государств». Однако Минфин выступил против. В ведомстве назвали предложение избыточным, сочтя, что металлурги сохраняют достаточный уровень рентабельности (около 20%).

Тем не менее в мае в правительстве началось обсуждение возможности обнулить либо снизить акциз на жидкую сталь.

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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

В начале августа вопрос о необходимости корректировки акцизного механизма вновь поднял Мантуров во время совещания у президента Владимира Путина по вопросам развития металлургического комплекса. «По сути, сегодня это стало налогом не на доходы, а оборотным налогом, которого раньше в отрасли не было. В момент всплеска цен это было действительно оправданно. Но сейчас, при продолжении снижения загрузки и показателей эффективности самих предприятий, мы предлагаем вернуться к этому вопросу», — пояснил вице-премьер.

Путин говорил, что вопрос обсуждается в администрации и правительстве.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
При участии
Тимофей Дзядко
металлургический комбинат черная металлургия Денис Мантуров акциз Минпромторг Минфин
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