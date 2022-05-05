Минпромторг поддержал идею металлургов ограничить их налоговые платежи

Минпромторг поддержал предложение «Русской стали» об ограничении максимального уровня платежей по НДПИ и акцизу на сталь 131 млрд руб. Минфин выступает против, обосновывая это достаточной рентабельностью отрасли

Фото: Александр Коркка / РИА Новости

Министерство промышленности и торговли России поддержало предложение ассоциации «Русская сталь» (объединяет крупнейшие отечественные компании черной металлургии, в том числе «Северсталь», НЛМК, Evraz) установить максимальный уровень платежей по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на коксующийся уголь и железную руду и по акцизу на сталь на 2022 год на уровне 131 млрд руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Эта сумма заложена в бюджет на этот год наряду с доходами от НДПИ на цветные металлы и минеральные удобрения (в общей сложности — 179 млрд руб.). При этом налоги и акциз рассчитываются по формулам, привязанным к стоимости сырья и стали, поэтому в действительности поступления могут оказаться выше. «Если все оставить, как есть сейчас, с большой долей вероятности общий объем этих платежей будет выше запланированных», — пояснили в Минпромторге. В министерстве не сообщили, о какой расчетной сумме платежей идет речь.

По оценке руководителя аналитического департамента компании BCS Global Markets Кирилла Чуйко, сделанной на основании прогнозных цен, поступления в бюджет от акциза на сталь и НДПИ на коксующийся уголь и железную руду в 2022 году могут составить более 200 млрд руб. Со времени одобрения бюджета (это произошло в ноябре) цены на уголь выросли на 40%, на руду — на 56%, поясняет Чуйко.

В Министерстве финансов выступили против установления для металлургических компаний предельного уровня налоговых выплат. Предложения по изменению налогообложения отрасли в пресс-службе министерства назвали избыточными, указав, что металлургические компании сохраняют «достаточный уровень операционной рентабельности» — около 20%.

В пресс-службе правительства сообщили, что вопрос налоговой нагрузки для металлургических компаний сейчас прорабатывается «заинтересованными федеральными органами исполнительной власти».

РБК направил запросы представителям «Русской стали» и первого вице-премьера Андрея Белоусова.

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Какие налоги сейчас платят металлурги С 1 января 2022 года в России введены акциз на жидкую сталь (сплав железа с углеродом, традиционное сырье для производства металлопродукции) и новая формула расчета НДПИ для коксующегося угля и железной руды. Формулы расчета всех трех налогов включает в себя международные котировки — на стальной полуфабрикат, уголь и руду соответственно. Ставка НДПИ для железной руды установлена на уровне 4,8% от средней цены на этот продукт за налоговый период, на коксующийся уголь — на уровне 1,5%, акциза на жидкую сталь — на уровне 2,7%.

Как металлурги предложили ограничить платежи

Перед совещанием по вопросам развития металлургического комплекса, которое 20 апреля провел президент Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) собрал соответствующие предложения от компаний отрасли, рассказал РБК источник в одной из них. По его словам, теперь они переданы на рассмотрение профильным ведомствам. РБК направил запрос в пресс-службу РСПП.

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) Виктора Рашникова, одно из крупнейших сталелитейных предприятий, предложил на ближайшие два года установить верхние границы ставок акциза на сталь и НДПИ на сырье для черной металлургии, исходя из уровня поступлений в бюджет в 130 млрд руб. в год, сообщал 25 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источник в ведомстве, участвующем в их обсуждении. По его данным, верхнюю планку ставки НДПИ на железную руду компания предложила зафиксировать на уровне 362 руб. на тонну, на коксующийся уголь — 164 руб. на тонну, акциза на сталь — 1 тыс. руб. на тонну. РБК направил запрос в пресс-службу ММК.

Аналогичные предложения подготовила и «Русская сталь». «В предложении «Русской стали» есть пороговые цифры по акцизу и НДПИ на уголь и руду. Но корректность их расчетов мы подтвердить не можем, поддерживаем сам принцип», — говорят в пресс-службе Минпромторга.

На электросталь (в том случае, если доля лома в ее производстве составляет не менее 80%) с прошлого года действует ограничение по акцизу — не более 1 тыс. руб. на тонну. В Минпромторге считают, что по такому же принципу можно установить пороговые значения для остальных плательщиков акциза и НДПИ на уголь и руду.

Почему Минпромторг поддержал металлургов

«Изменение порядка уплаты налогов оправданно в условиях санкционного давления со стороны недружественных государств, а также с учетом проводимой работы по отвязке цен на внутреннем рынке от иностранных биржевых и внебиржевых индикаторов», — поясняют в пресс-службе Минпромторга.

В середине марта в ответ на начало российской военной операции на Украине ЕС ввел запрет на импорт широкой номенклатуры стальной продукции из России. В список среди прочего попали непокрытый горячекатаный и холоднокатаный стальной прокат, сортовой прокат, сварные и бесшовные трубы. Крупнейшим российским экспортером стальной продукции на этом направлении была «Северсталь», которая еще до введения запрета прекратила поставки в Европу, потому что ее основной акционер Алексей Мордашов среди первых оказался под санкциями. При этом, по прогнозу Всемирной ассоциации стали (World Steel Association), внутренний спрос на сталь в России упадет в 2022 году на 20%, до 35,1 млн т.

8 апреля ЕС решил ввести запрет и на импорт всех видов российского угля — он начнет действовать с августа. До сих пор в Европу его поставляли СУЭК, «Распадская» и «Мечел».

С поставками железной руды, экспорт которой в ЕС из России не запрещен, тоже возникли проблемы, вызванные дефицитом крупнотоннажного флота и ростом ставок фрахта морских судов, говорил РБК представитель «Металлоинвеста» (крупнейший производитель этого сырья в стране). «Литовские железные дороги» с начала марта прекратили перевозку продукции компании, крупнейший акционер которой, Алишер Усманов, был внесен в санкционный список ЕС. В прошлом году литовский перевозчик транспортировал более 1 млн т продукции «Металлоинвеста».