В Минпромторге заявили, что акциз на сталь надо было вводить в 2021 году

Замглавы ведомства Виктор Евтухов сказал, что власти опоздали с акцизом и повышением НДПИ на уголь и руду. Теперь на фоне санкций рентабельность компаний отрасли снижается и в правительстве рассматривают возможность послаблений

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Акциз на сталь и повышенный налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь и руду надо было вводить в «жирный» прошлый год, а в этом году — корректировать их, заявил на ПМЭФе замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, передает корреспондент РБК. «Мы опоздали», — признал он.

НДПИ на железную руду, коксующийся уголь и калийные соли повышен с 1 января текущего года. Для железной руды с содержанием железа 62% ставка установлена на уровне 4,9% от средней мировой цены, для апатит-штаффелитовых руд — 82 руб. за 1 т, апатит магнетитовых руд — 207 руб., маложелезистых апатитовых руд — 132 руб.; для апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд рентный коэффициент повысили с 3,5 до 7. Ставка на коксующийся уголь составит 1,5% от средней цены. Для калия введен дополнительный коэффициент в размере 85 руб. на 1 т руды.

Тем же законом был введен акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от средней цены. В бюджет на 2022-2024 годы заложены поступления от этого акциза в размере 179,45 млрд руб., от НДПИ на железную руду — 114,8 млрд руб.

Весной Евросоюз в рамках санкций из-за военной операции на Украине запретил импорт различных видов российской стальной продукции, а также всех видов российского угля.

В мае в аппарате вице-премьера Юрия Борисова РБК сообщили, что в правительстве обсуждают различные варианты поддержки металлургов, в частности обнуление или корректировку акциза на сталь. При этом и внутренний спрос на сталь в России, по прогнозу Всемирной ассоциации стали, упадет в 2022 году на 20%.

На этом фоне компании отрасли, в том числе Магнитогорский металлургический комбинат и «Русская сталь», высказывали предложения по ограничению ставок. В пресс-службе Минпромторга назвали изменения оправданными «в условиях санкционного давления со стороны недружественных государств, а также с учетом проводимой работы по отвязке цен на внутреннем рынке от иностранных биржевых и внебиржевых индикаторов». Там пояснили. что акциз задумывался на случай «избыточной рентабельности», но сейчас она у предприятий снижается — падает и прибыль.

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В Минфине послабления не поддерживают, заявляя, что металлургические компании сохраняют «достаточный уровень операционной рентабельности».