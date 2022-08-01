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Металлурги попросили снизить тарифы РЖД и в «срочном порядке» дать скидки

Крупнейшие металлурги попросили власти снизить тарифы РЖД на перевозку черных металлов
Глава ассоциации «Русская сталь» Алексей Мордашов попросил власти отменить экспортную надбавку на тарифы РЖД в размере 8%, а также предоставить металлургам скидки. Без этих мер компаниям придется снижать производство
«Северсталь» CHMF ₽733,8 +1,92% Купить
НЛМК NLMK ₽130 +3,59% Купить
ММК MAGN ₽26,47 -0,53% Купить
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов попросил правительство отменить экспортную восьмипроцентную надбавку на тарифы РЖД в отношении черных металлов и «в срочном порядке» предоставить металлургическим компаниям индивидуальные скидки для сохранения объемов экспорта. Об этом говорится в письме бизнесмена в статусе главы профильной ассоциации «Русская сталь» первому вице-премьеру Андрею Белоусову от 26 июля (РБК ознакомился с копией документа, его подлинность подтвердили два источника, близких к членам ассоциации).

«Русская сталь» объединяет крупнейших производителей̆ металлургической продукции в России: помимо «Северстали», это Evraz, ММК, НЛМК, «Мечел», «Металоинвест», ОМК, ТМК и другие — совокупно они производят 98% российского чугуна, 90% стали и 63% труб. На экспорт приходится около 40% продаж металлургов.

Представители «Русской стали» и РЖД отказались от комментариев. РБК направил запрос в аппарат вице-премьера.

Почему металлургам понадобились скидки

Сейчас сложилась «критическая ситуация» c перевозками металлопродукции на экспорт, вызванная значительным ростом стоимости транспортной составляющей, указывает Мордашов. По состоянию на июль 2022 года расходы на экспорт металлопродукции в среднем достигли 15% от конечной стоимости продукции, на Дальний Восток — 23%. При этом еще весной доля транспортной составляющей была на уровне около 7%. Транспортные расходы выросли с $40 на тонну в январе до $56 на тонну в июне.

Перевозка металла на Дальний Восток железнодорожным транспортом из центральной части России дороже, чем стоимость перевозки морем до конечного потребителя в Китае через порты Азово-Черноморского бассейна, говорится в письме. Источник РБК, близкий к одной из сталелитейных компаний, уточняет, что в случае сохранения тарифной надбавки металлурги будут вынуждены совсем отказаться от железнодорожных перевозок на азиатском направлении в пользу морских перевозок, возможности по которым также сильно ограничены.

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Рост транспортной составляющей вызван несколькими факторами: укреплением курса рубля, значительным снижением цен на металлопродукцию на внешних рынках (например, экспортная цена тонны сляба при поставке через порты Черного моря снизилась c $775 в январе до $430 в июне), необходимостью предоставления дисконтов (30–40%) на внешних рынках с учетом санкций в отношении России, а также дополнительной индексацией железнодорожных тарифов РЖД на 11%, которая была одобрена с 1 июня, перечисляет Мордашов. Еще одна причина — значительный рост тарифа на перевозку металлов в контейнерах-платформах (в среднем с 1,5 тыс.  до 3,8 тыс. руб. за тонну). В результате рентабельность экспорта металлургической продукции находится «в нулевых и минусовых значениях», а у отдельных компаний достигает минус 49%, указывает глава «Русской стали».

О том, что экспорт металлургической продукции из России стал практически бессмысленным, недавно заявил и основной владелец НЛМК Владимир Лисин на общем годовом собрании регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей Липецкой области: «Существующие азиатские направления, Китай — они достаточно сложные с точки зрения логистики, стоимости фрахта. В том числе китайская сталь сегодня примерно по цене на уровне себестоимости российской стали. Не секрет, что транспорт вырос и все остальное. Получается, что для многих предприятий выходит запредельная возможность поставки».

Металлурги ранее уже жаловались на рост тарифов РЖД, и их даже публично поддержал Минпромторг. «Конечно, инвестиционная программа РЖД необходима, потому что без нее у нас не будет транспортных артерий. Но почему за счет металлургов? — говорил РБК замглавы ведомства Виктор Евтухов. — Нет других источников поддержки РЖД для выполнения инвестпрограммы? Денег нет? Есть деньги». Тогда он обещал компенсировать компаниям эти расходы через субсидии логистических затрат.

Мордашов утверждает, что предложения по отмене экспортной надбавки и индивидуальным скидкам в рамках тарифного коридора, которые «стабилизировали бы ситуацию», обсуждались на совещании «Русской стали» с РЖД 15 июля. «В результате достигнута договоренность, что РЖД готовы рассматривать корректировку тарифов, однако отмечают необходимость согласования указанных решений на уровне правительства», — пишет он Белоусову, который уже дважды избирался председателем совета директоров железнодорожной компании. На указанном бизнесменом совещании представители РЖД говорили не о готовности рассматривать корректировки тарифов, а о том, что данный вопрос должен решаться на уровне правительства, утверждает источник РБК, близкий к РЖД.

Если просьба металлургов не будет удовлетворена, им придется существенно сократить производство из-за неконкурентоспособности экспорта в действующих условиях, предупреждает совладелец «Северстали». Экспорт российской металлопродукции за первый квартал 2022 года уже снизился на 11% (0,8 млн т), а по итогу 2022 года падение прогнозируется не менее 16,4% (4,8 млн т). «Дополнительное сокращение производства приведет как к ухудшению экономики металлургических предприятий, так и к выпадающим доходам РЖД: при снижении производства на 4,8 млн т потери РЖД составят порядка 22 млрд руб. по году», — заключает Мордашов.

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Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
РЖД Белоусов Мордашов
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