 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Активы австрийской Silgan предложили передать Адыгее

Сюжет
Война санкций
Временное управление активами компании-производителя упаковки Silgan Holdings в Ступино и Адыгее передано Росимуществу. В дальнейшем местные активы австрийской компании могут передать властям республики.
Фото: Marty Bicek / ТАСС
Фото: Marty Bicek / ТАСС

АО «Корпорация развития Республики Адыгея» (100% акций принадлежит Адыгее) может получить право управлять имуществом производителя металлической упаковки Silgan Holdings Austria в республике, следует из пресс-релиза главы Адыгеи.

Временное управление активами дочек австрийской компании в России — «Силган Метал Пэкаджинг Энем» и «Силган Метал Пэкаджинг Ступино», — передано Росимуществу в соответствии с указом президента от 11 июля 2024 года.

Решение принято для восстановления и стабильной производственной деятельности предприятий, сохранения рабочих мест и накопленных компетенций по производству упаковки для консервации продуктов питания, написано в пресс-релизе. Власти региона отметили, что «фактическое бездействие и неучастие в операционной деятельности предприятий собственника — резидента недружественных стран привело к приостановке производственной деятельности».

Путин передал под временное управление активы австрийской Silgan Holdings
Бизнес
Владимир Путин

Деятельность предприятий компании является важной частью региональных цепочек кооперации по производству продуктов питания, их консервации и последующей продаже в России, подчеркнули власти республики.

На сайте Silgan Holdings Metal Packaging указано, что она является ведущим в Европе производителем металлической упаковки в том числе для пищевых, химических и декоративных продуктов.

Согласно данным СПАРК, в «Силган Метал Пэкаджинг Ступино» по состоянию на конец 2023 года работало 15 человек, что значительно меньше 79 сотрудников в конце 2021 года. В прошлом году чистый убыток компании составил 298 млн руб. при доходах в 828 млн руб.

«Силган Метал Пэкаджинг Энем» в свою очередь была зарегистрирована в Адыгее в 2009 году. Основной вид деятельности — производство прочих готовых металлических изделий. На конец 2022 года там работало 118 человек. Чистый убыток составил 15 млн руб. при доходах в 4,9 млрд руб.

Какие частные компании прокуратура требует передать государству
Бизнес

Генпрокуратура за последний год инициировала ряд исков о передаче частных компаний в собственность государства. К примеру, были переданы активы крупнейшего автодилера в России «Рольфа» и «Макфы». В конце апреля президент Владимир Путин говорил, что речь не идет о пересмотре итогов приватизации 1990-х годов. По его словам, возврат в государственную собственность ряда активов происходит в «случаях, когда действия или бездействия собственников предприятий имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам».

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Адыгея упаковка Росимущество
Материалы по теме
На нефтебазе в Адыгее произошел пожар из-за атаки дронов
Политика
Беспилотник упал на территории аула в Адыгее
Политика
В Адыгее произошло землетрясение магнитудой 4,3
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 95,78 (+0,03) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 87,81 (+0,07) Инвестиции, 17:49
Активы австрийской Silgan предложили передать Адыгее Бизнес, 20:43
В Москве спасли собаку, два дня просидевшую на балконе Общество, 20:28
Кадыров напомнил о технике безопасности из-за взрыва на стройке в Чечне Общество, 20:11
Суд не увидел правонарушения в аншлаге на игре «Зенит» — «Спартак» Спорт, 20:10
В июне на Россию пришлось до 29% трафика на крупнейших криптобиржах Крипто, 20:06
В Москве начали конфисковывать электросамокаты за ДТП Общество, 20:01
Минпромторг допустил повышение утильсбора в 2024 году на 70–85% Авто, 20:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На Украине неизвестный попытался взорвать здание военкомата Политика, 19:57
Почти половина украинцев сочли, что пришло время для переговоров Политика, 19:56
Защита Беркович и Петрийчук подала апелляцию на приговор Общество, 19:52
Глава Рособрнадзора ответил на «миф» о советском образовании и вреде ЕГЭ Политика, 19:47
ТВ-3 запустит итоговую аналитическую программу Общество, 19:39
Две российские теннисистки стартовали с побед на турнире в Будапеште Спорт, 19:36
Покушение на Трампа. Главное Политика, 19:30