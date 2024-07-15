Активы австрийской Silgan предложили передать Адыгее

Временное управление активами компании-производителя упаковки Silgan Holdings в Ступино и Адыгее передано Росимуществу. В дальнейшем местные активы австрийской компании могут передать властям республики.

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АО «Корпорация развития Республики Адыгея» (100% акций принадлежит Адыгее) может получить право управлять имуществом производителя металлической упаковки Silgan Holdings Austria в республике, следует из пресс-релиза главы Адыгеи.

Временное управление активами дочек австрийской компании в России — «Силган Метал Пэкаджинг Энем» и «Силган Метал Пэкаджинг Ступино», — передано Росимуществу в соответствии с указом президента от 11 июля 2024 года.

Решение принято для восстановления и стабильной производственной деятельности предприятий, сохранения рабочих мест и накопленных компетенций по производству упаковки для консервации продуктов питания, написано в пресс-релизе. Власти региона отметили, что «фактическое бездействие и неучастие в операционной деятельности предприятий собственника — резидента недружественных стран привело к приостановке производственной деятельности».

Деятельность предприятий компании является важной частью региональных цепочек кооперации по производству продуктов питания, их консервации и последующей продаже в России, подчеркнули власти республики.

На сайте Silgan Holdings Metal Packaging указано, что она является ведущим в Европе производителем металлической упаковки в том числе для пищевых, химических и декоративных продуктов.

Согласно данным СПАРК, в «Силган Метал Пэкаджинг Ступино» по состоянию на конец 2023 года работало 15 человек, что значительно меньше 79 сотрудников в конце 2021 года. В прошлом году чистый убыток компании составил 298 млн руб. при доходах в 828 млн руб.

«Силган Метал Пэкаджинг Энем» в свою очередь была зарегистрирована в Адыгее в 2009 году. Основной вид деятельности — производство прочих готовых металлических изделий. На конец 2022 года там работало 118 человек. Чистый убыток составил 15 млн руб. при доходах в 4,9 млрд руб.

Генпрокуратура за последний год инициировала ряд исков о передаче частных компаний в собственность государства. К примеру, были переданы активы крупнейшего автодилера в России «Рольфа» и «Макфы». В конце апреля президент Владимир Путин говорил, что речь не идет о пересмотре итогов приватизации 1990-х годов. По его словам, возврат в государственную собственность ряда активов происходит в «случаях, когда действия или бездействия собственников предприятий имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам».