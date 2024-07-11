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Путин передал под временное управление активы австрийской Silgan Holding
Путин передал под управление Росимущества активы австрийской Silgan Holdings
Владимир Путин
Президент Владимир Путин передал под временное управление Росимущества российские активы австрийской компании-производителя металлической упаковки Silgan Holdings Austria. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов.
Согласно документу, Росимуществу передали:
- 100% акций «Силган Метал Пэкаджинг Ступино»;
- 100% акций «Силган Метал Пэкаджинг Энем».
Обе компании являются «дочками» австрийкой Silgan Holdings. Указ президента вступает в силу с момента официального опубликования.
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