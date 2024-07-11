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Путин передал под временное управление активы австрийской Silgan Holding

Путин передал под управление Росимущества активы австрийской Silgan Holdings
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин передал под временное управление Росимущества российские активы австрийской компании-производителя металлической упаковки Silgan Holdings Austria. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов.

Согласно документу, Росимуществу передали:

  • 100% акций «Силган Метал Пэкаджинг Ступино»;
  • 100% акций «Силган Метал Пэкаджинг Энем».

Обе компании являются «дочками» австрийкой Silgan Holdings. Указ президента вступает в силу с момента официального опубликования.

Материал дополняется.

Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
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