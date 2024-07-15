Владелец Google начал переговоры по крупнейшей в истории компании сделке

Материнская компания Google — Alphabet — ведет переговоры с Wiz о покупке стартапа в сфере кибербезопасности за $23 млрд, пишет Bloomberg. Источник Reuters анонсировал сделку в ближайшее время

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Alphabet (материнская компания Google) ведет переговоры о покупке стартапа в сфере кибербезопасности Wiz за $23 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. По данным агентства, эта сделка может стать крупнейшей в истории холдинга.

Стороны пока не пришли к соглашению, есть риск того, что переговоры не достигнут своего результата, сказал собеседник агентства. Вместе с тем источник Reuters допустил, что сделка состоится в ближайшее время. Представитель Wiz отказался от комментариев, в пресс-службе Alphabet не ответили на запрос Bloomberg.

Alphabet наращивает инвестиции в облачные технологии, однако Google отстает на этом рынке от Microsoft и Amazon, сделка с Wiz может помочь компании догнать своих конкурентов, пишет агентство. Вместе с тем в холдинге сообщали, что облачное подразделение приносило прибыль в течение нескольких кварталов после нескольких лет убытков.

Компанию Wiz основали в 2020 году, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Платформа Wiz сканирует данные в облачных хранилищах и устраняет угрозы кибербезопасности. По итогам 2023 года компания заработала $350 млн, ее доля рынка среди организаций из рейтинга Fortune 100 составила 40%. Стоимость стартапа в мае оценивали в $12 млрд. Он привлек внимание таких крупнейших инвесторов, как Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners и Thrive Capital, отмечает Bloomberg.

В 2022 году Google приобрела американскую компанию в сфере кибербезопасности Mandiant. Сумма сделки составила $5,4 млрд. Она стала второй по величине после приобретения производителя мобильной электроники Motorola в 2012 году за $12,5 млрд, пишет агентство.

На прошлой неделе Alphabet отказалась от идеи приобрести HubSpot — американского разработчика программного обеспечения для маркетинга, продаж и обслуживания клиентов (его рыночная капитализация составляет $32 млрд). Bloomberg называет необычными планы о подобных сделках, в том числе с покупкой Wiz, на фоне усиленного контроля к Google со стороны антимонопольных органов.

За 2023 год Минюст США подал два иска к Google, указав на доминирование компании над цифровыми рекламными технологиями и ненадлежащее использование юридических привелегий для защиты конфиденциальности внутренних сообщений.