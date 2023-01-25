Минюст США подал в суд на Google из-за доминирования на рынке рекламы
Министерство юстиции США во вторник предъявило иск американской корпорации Google в связи с ее лидирующим положением на рынке интернет-рекламы. Об этом сообщает Reuters.
«Сегодня министерство юстиции совместно с генеральными прокурорами Калифорнии, Колорадо, Коннектикута, Нью-Джерси, Нью-Йорка, Род-Айленда, Теннесси и Вирджинии подали гражданский антимонопольный иск против Google из-за многочисленных случаев монополизации цифровых рекламных продуктов», — говорится в тексте заявления, опубликованного на сайте Минюста США.
«Google использовала антиконкурентные и незаконные средства для предотвращения любой угрозы своему доминированию над цифровыми рекламными технологиями», — говорится в жалобе Минюста.
Правительство требует от Google продать свое программное обеспечение по рекламе. Как отмечает Reuters, реклама составляла 12% дохода компании за 2021 год.
В Google, в свою очередь, считают, что суд против компании приведет к ослаблению инноваций, росту цен на рекламу в интернете и осложнит работу для тысяч малых компаний, которые могли продвигаться при помощи рекламы.
Это уже второе уголовное дело, которое Минюст США завел против Google в течение одного года. В марте ведомство подало иск в окружной суд страны, заявив, что Google ненадлежащим образом использовала юридические привилегии для защиты конфиденциальности внутренних сообщений.
В компании обвинения отвергли. В Google сообщили, что ее практика является открытой и сопоставима с методами других крупных корпораций. Она подчеркнула, что только по этому делу представила в Минюст более 4 млн документов, в том числе тех, которые сотрудники считали «потенциально конфиденциальными».