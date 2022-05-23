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Tetra Pak опровергла уход из России

О разрыве отношений шведской Tetra Pak с российской «дочкой» и риске остановки производства в стране сообщал источник «РИА Новости». В компании заявили РБК, что эта информация не соответствует действительности
Фото: Danila2332 / Shutterstock
Фото: Danila2332 / Shutterstock

Tetra Pak продолжает работу на российском рынке, производство на фабрике в Московской области и отгрузки на предприятия пищевой промышленности продолжаются, заявил РБК представитель компании в России.

Ранее источник «РИА Новости» сообщил, что головной офис шведской компании разорвал связи с российским АО «Тетра Пак» из-за антироссийских санкций. Материнская компания перестала согласовывать финансовые документы российской «дочки» и оказывать ей цифровую поддержку, утверждал собеседник агентства. При этом вся информационная система «Тетра Пак» находится на зарубежных серверах, и доступ к ним ограничен, поэтому есть риск полной остановки производства, писало «РИА Новости». По словам источника, сейчас российское подразделение может печатать только уже загруженные на сервер виды упаковки, но не имеет возможности менять дизайн, выходные данные или любую другую информацию на пачке.

«Эта информация не соответствует действительности», — сказали РБК в Tetra Pak.

При этом директор Молочного союза России Людмила Маницкая рассказала «РИА Новости», что она в курсе возникших проблем. «И это большие риски для молочной отрасли, мы сильно зависим от этого поставщика», — отметила она.

Завод Tetra Pak отказался печатать упаковку для кефира «Вкуснотеево»
Бизнес
Фото:Виталий Белоусов / ТАСС

В конце марта «Коммерсантъ» писал, что Tetra Pak решила приостановить выпуск в России упаковок для вина и прохладительных напитков, за исключением сока, а также напитков объемом 2 л. По данным источников издания, сократить ассортимент упаковки пришлось из-за нехватки некоторых компонентов.

В апреле основатель компании «Молвест» (бренды «Вкуснотеево», «Нежный возраст» и «Фруате») Аркадий Пономарев рассказал РБК, что Tetra Pak «ведет себя безобразно по отношению к России»: например, запрещает заводу в подмосковной Лобне печатать упаковку для кефира и ряженки.

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После начала российской военной операции на Украине деятельность в России приостановил норвежский производитель упаковки Elopak. Об уходе с российского рынка объявил ирландский производитель бумажной упаковки Smurfit Kappa.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
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