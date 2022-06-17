Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 59,33 (+0,37) Инвестиции, 16:31
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 56,71 (-0,16) Инвестиции, 16:31
Путин назвал крайне сложной демографическую ситуацию в России Политика, 19:26
Микросон и усталость: искусственный интеллект не даст заснуть водителю Партнерский проект, 19:21
Путин заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием Политика, 19:21
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:07
«Динамо» назначило тренером экс-футболиста «Челси» Спорт, 19:05
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 18:59
Кино и авто: каких иностранных продуктов не хватает участникам ПМЭФ Экономика, 18:57
Путин оценил провал «экономического блицкрига» Запада словами Марка Твена Политика, 18:53
Банк «Дом.РФ» начал прием заявок по льготной ипотеке под 6,3% Недвижимость, 18:52
Силуанов оценил шансы России слезть с «нефтяной иглы» из-за санкций Экономика, 18:52
Умер актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян Общество, 18:47
Вице-премьер назвал вбросом сообщения об исходе ИТ-специалистов из России Технологии и медиа, 18:46
Путин заявил, что штурмовать позиции ВСУ под Донецком нецелесообразно Политика, 18:45
Лист ожидания: как этический комитет по трасплантации может спасти жизни Партнерский проект, 18:44
ПМЭФ-2022 ,  
0 

Путин ответил на вопрос, что важнее — суверенитет или упаковка

Если у России не будет суверенитета, то скоро она будет производить только энергоносители, пеньку и седла, сказал Путин. По его словам, телефоны можно будет купить всегда, но критически важные технологии России никогда не дадут
Маргарита Симоньян и Владимир Путин
Маргарита Симоньян и Владимир Путин (Фото: Александр Рюмин / фотохост-агентство ТАСС)

При принятии решений нужно руководствоваться главным вопросом, что России нужнее — упаковка сегодня или суверенитет и обеспечение развития на будущее, сказал президент Владимир Путин на ПМЭФ.

Во время дискуссии модератор, главред RT Маргарита Симоньян показала Путину белую упаковку от сока, на которой нарисовано изображение цветной упаковки. Она отметила, что это связано с истощением запасов краски и уходом производителей из России. Симоньян также напомнила об уходе Siemens из России, которая поставляла поезда «Сапсан».

«Всегда, при принятии любых решений нужно вычленять главное: что для нас главное — быть независимыми, самостоятельными, суверенными и обеспечить развитие на будущее или иметь упаковку сегодня. Если у нас не будет суверенитета, то в недалеком будущем мы будем все покупать и будем производить только нефть, газ, пеньку, седла и продавать кругляк за границу. Это неизбежно», — сказал Путин.

Video

По его словам, только суверенные страны могут рассчитывать на суверенное будущее. Но это не значит, что Россия должна вернуться на 30–50 лет назад, отметил Путин. «Что касается упаковки, я не думаю, что это такая сложная вещь, что ее нам не смогут заменить или наши партнеры из других стран, которые с удовольствием займут этот рынок рано или поздно, или не сможем мы сделать сами», — сказал президент.

Один из крупнейших в Европе производителей упаковки уйдет из России
Бизнес
Фото:Александр Щербак / ТАСС

Путин пояснил, что вопрос не в импортозамещении, а в том, чтобы формировать собственные возможности, которые будут основаны на развитии образования, науки и новых инженерных школах.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Платят много, увольняют быстро: каково работать в Netflix — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images «Вирус сомнения» и немного эмпатии: секреты сторителлинга от Стива Джобса
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Buda Mendes / Getty Images Спецоперация отсрочила кризис в Латинской Америке. Но это ненадолго
Прогнозы
Pro
Как дефицит гелия угрожает SpaceX, Intel и Netflix
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Экономике Африки обещают мощный рост. Как на этом заработать инвестору
Статьи
Pro
Как отыскать финансовые резервы на черный день. Проводим инвентаризацию
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Ментальные карты: что это такое и как их использовать в рабочих проектах
Инструкции

«Ведь упаковку и прочее, даже телефоны и смартфоны, нам всегда дадут, но нам никогда не давали и не дадут критически важных технологий. Ведь этого нам не давали и раньше, несмотря на безоблачные отношения с нашими партнерами в предыдущие десятилетия. В этом же проблема», — сказал Путин.

По его словам, Россия должна научиться воспроизводить критически важные технологии. «На этой базе мы всегда сможем воспроизводить товары, и упаковки, и телефоны», — пояснил он.

Siemens уйдет с российского рынка
Бизнес
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что российские власти уже начали эксперимент по замещению иностранной упаковки для продуктов российскими аналогами. По словам Абрамченко, самым насущным является вопрос аналогов асептической упаковки Tetra Pak и PurePak (такая упаковка позволяет обеспечивать длительный срок хранения продуктов без консервантов). Эксперимент с целью «поженить» отечественную целлюлозно-бумажную промышленность и производителей продуктов, то есть создать синергетический эффект между лесопромышленниками и пищевой промышленностью, находится в активной фазе, отметила вице-премьер.

На прошлой неделе газета Dagens Nyheter сообщила, что шведские власти запретили Tetra Pak экспортировать продукцию в Россию. По ее данным, несколько шведских компаний, включая Tetra Pak, попросили власти Швеции освободить их от исполнения санкций ЕС, чтобы продолжить экспорт в Россию. Tetra Pak объяснила свою просьбу гуманитарными соображениями, поскольку компания производит упаковки для молока и соков», в том числе для детского питания. Однако власти не сочли эти аргументы убедительными.

Авторы
Теги
Персоны
Юлия Выродова Юлия Выродова
ПМЭФ Владимир Путин Маргарита Симоньян упаковка телефоны смартфоны технологии

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Один из крупнейших в Европе производителей упаковки уйдет из России
Бизнес
Завод Tetra Pak отказался печатать упаковку для кефира «Вкуснотеево»
Бизнес
«Коммерсантъ» узнал о приостановке Tetra Pak выпуска упаковок объемом 2 л
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter