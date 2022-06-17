Если у России не будет суверенитета, то скоро она будет производить только энергоносители, пеньку и седла, сказал Путин. По его словам, телефоны можно будет купить всегда, но критически важные технологии России никогда не дадут

Маргарита Симоньян и Владимир Путин (Фото: Александр Рюмин / фотохост-агентство ТАСС)

При принятии решений нужно руководствоваться главным вопросом, что России нужнее — упаковка сегодня или суверенитет и обеспечение развития на будущее, сказал президент Владимир Путин на ПМЭФ.

Во время дискуссии модератор, главред RT Маргарита Симоньян показала Путину белую упаковку от сока, на которой нарисовано изображение цветной упаковки. Она отметила, что это связано с истощением запасов краски и уходом производителей из России. Симоньян также напомнила об уходе Siemens из России, которая поставляла поезда «Сапсан».

«Всегда, при принятии любых решений нужно вычленять главное: что для нас главное — быть независимыми, самостоятельными, суверенными и обеспечить развитие на будущее или иметь упаковку сегодня. Если у нас не будет суверенитета, то в недалеком будущем мы будем все покупать и будем производить только нефть, газ, пеньку, седла и продавать кругляк за границу. Это неизбежно», — сказал Путин.

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По его словам, только суверенные страны могут рассчитывать на суверенное будущее. Но это не значит, что Россия должна вернуться на 30–50 лет назад, отметил Путин. «Что касается упаковки, я не думаю, что это такая сложная вещь, что ее нам не смогут заменить или наши партнеры из других стран, которые с удовольствием займут этот рынок рано или поздно, или не сможем мы сделать сами», — сказал президент.

Путин пояснил, что вопрос не в импортозамещении, а в том, чтобы формировать собственные возможности, которые будут основаны на развитии образования, науки и новых инженерных школах.

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«Ведь упаковку и прочее, даже телефоны и смартфоны, нам всегда дадут, но нам никогда не давали и не дадут критически важных технологий. Ведь этого нам не давали и раньше, несмотря на безоблачные отношения с нашими партнерами в предыдущие десятилетия. В этом же проблема», — сказал Путин.

По его словам, Россия должна научиться воспроизводить критически важные технологии. «На этой базе мы всегда сможем воспроизводить товары, и упаковки, и телефоны», — пояснил он.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что российские власти уже начали эксперимент по замещению иностранной упаковки для продуктов российскими аналогами. По словам Абрамченко, самым насущным является вопрос аналогов асептической упаковки Tetra Pak и PurePak (такая упаковка позволяет обеспечивать длительный срок хранения продуктов без консервантов). Эксперимент с целью «поженить» отечественную целлюлозно-бумажную промышленность и производителей продуктов, то есть создать синергетический эффект между лесопромышленниками и пищевой промышленностью, находится в активной фазе, отметила вице-премьер.

На прошлой неделе газета Dagens Nyheter сообщила, что шведские власти запретили Tetra Pak экспортировать продукцию в Россию. По ее данным, несколько шведских компаний, включая Tetra Pak, попросили власти Швеции освободить их от исполнения санкций ЕС, чтобы продолжить экспорт в Россию. Tetra Pak объяснила свою просьбу гуманитарными соображениями, поскольку компания производит упаковки для молока и соков», в том числе для детского питания. Однако власти не сочли эти аргументы убедительными.