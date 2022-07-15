В инвестхолдинге Гуцериева досрочно сменится гендиректор

Авет Миракян, с 2017 года руководивший инвестиционным холдингом SFI, досрочно покинет компанию. В июне контролирующий акционер холдинга — Саид Гуцериев, попал в санкционные списки Великобритании

Авет Миракян (Фото: Сергей Карпухин / Reuters )

Авет Миракян, гендиректор инвестиционной SFI (бывший «Сафмар финансовые инвестиции»), покинет компанию, сообщили два источника РБК, близких к холдингу. Совет директоров SFI, по их информации, уже в ближайшее время досрочно прекратит его полномочия (в конце июня холдинг сообщал о продлении его контракта; в материалах раскрытия также указано, что ему принадлежит 0,00058% акций SFI). Миракян возглавил инвестхолдинг в 2017 году. До этого, он работал в «Бинбанке» и BNP Paribas, руководил практикой консультационных услуг по сопровождению сделок на финансовых рынках СНГ в EY. По словам одного из собеседников РБК, вместе с Миракяном SFI покинут еще несколько топ-менеджеров для совместного «развития собственных проектов».

Определен уже и новый гендиректор холдинга — им станет Игорь Сидоров. Из публичных данных о новом топ-менеджере известно немного — сейчас он значится коммерческим директором агентства недвижимости «Сидоров и партнеры» (из описания на сайте компании следует, что на рынке недвижимости она уже 25 лет, осуществляет «всю совокупность агентских и консалтинговых услуг в области недвижимости»: выполнением проектирования и строительства домов, коттеджей, а также коммерческой недвижимости). Связаться с Сидоровым на момент публикации не удалось.

В SFI от комментариев отказались.

Что такое SFI Будущий SFI появился в 2017 году, когда миллиардер Михаил Гуцериев объединил свои финансовые активы в ПАО «Сафмар финансовые инвестиции». В сентябре 2021-го инвестиционный холдинг стал официально называться ПАО «ЭсЭфАй». С 2018-го контролирующий акционер холдинга — Саид Гуцериев, сын Михаила Гуцериева. SFI напрямую принадлежат лизинговая компания «Европлан», 49% ВСК, 10,4% розничной сети «М.Видео — Эльдорадо», 51% облачного сервиса гейминга GFN.RU и 11,1% «Русснефти».

Это не первые кадровые изменения в SFI после начала специальной военной операции на Украине и последовавшими за этим санкциями в отношении российского бизнеса. В конце июня Великобритания ввела санкции против Саида Гуцериева и его дяди — Саит-Салама Гуцериева, гендиректора «Корпорации А.Н.Д». Согласно последовавшим после этого разъяснениям SFI, хотя холдинг и упоминается в обосновании ввода санкций против Саида Гуцериева, но он не включен в какие-либо санкционные списки как отдельное юридическое лицо: «Таким образом, холдинг SFI продолжает свою операционную деятельность в полном объеме». При этом, сам бизнесмен принял решение выйти из совета директоров SFI и дочерних компаний холдинга, а также «сообщил о планах по продаже пакета принадлежащих ему акций SFI». На текущий момент холдинг пока ничего официально не говорил о свершившейся сделке или договоренностях о ней.

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Как рассказали источники РБК, сразу после введения британских санкций, кроме Саида Гуцериева заявление о выходе из состава совета директоров SFI подали два независимых директора: Януш Лелла, основатель консалтинговой компании Janusz Lellа Consulting, и Флориан Янсен, сооснователь и бывший глава Lamoda Group. Новый состав совета, по их информации, сейчас формируется и будет избран в ближайшее время.

Еще до введения санкций, в апреле, Саид Гуцериев заявлял о достижении договоренности о продаже акций компании «М.Видео-Эльдорадо», где прямо или косвенно контролирует 60,4%. «Закрытие сделки планируется в текущем году после завершения согласования обязывающей документации, получения всех необходимых регуляторных, корпоративных и прочих одобрений, включая согласия кредиторов», — анонсировала тогда компания. Тогда аналитики отмечали, что эта сделка может быть «первым этапом», который защитит «М.Видео-Эльдорадо» от возможного санкционного давления и вместе с изменениями в топ-менеджменте положительно скажется на «комфорте немецких акционеров и устойчивости группы»: уже несколько лет партнером бизнесмена в проекте выступает немецкая Media-Saturn-Holding (ей принадлежит 15% розничной компании). После введения санкций Гуцериев вышел из совета директоров «М.Видео» и сообщил «о выходе на финальную стадию заявленной ранее сделки по продаже принадлежащих ему прямо и/или косвенно акций ПАО «М.Видео». О результатах этой сделки на текущий момент также пока не сообщалось.