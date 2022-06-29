Саид Гуцериев выйдет из совета директоров «М.Видео» после санкций

Бизнесмен Сауид Гуцериев выходит из состава совета директоров группы «М.Видео-Эльдорадо», сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Саид Гуцериев принял решение о выходе из состава Совета директоров ПАО «М.Видео» (группа «М.Видео-Эльдорадо»), направив соответствующее уведомление, и сообщил о выходе на финальную стадию заявленной ранее сделки по продаже принадлежащих ему прямо и/или косвенно акций ПАО «М.Видео», — сказано в сообщении группы.

Гуцериев прямо или косвенно контролирует 60,4% уставного капитала «М.Видео», 15% владеет Media-Saturn-Holding GmbH (торговые сети Media Markt и Saturn), еще 0,8% принадлежат компании МВМ, ее 100-процентным собственником является «М.Видео». В свободном обращении представлены 23,8% акций группы «М.Видео-Эльдорадо».

В пресс-службе напомнили, что 29 июня Великобритания ввела санкции против Гуцериева. Там также отметили, что группа «М.Видео-Эльдорадо» не попала в санкционные списки и «продолжает свою операционную деятельность в полном объеме».

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