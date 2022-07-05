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Потанин призвал топ-менеджеров бороться и не увольняться из-за санкций

Владимир Потанин призвал российских топ-менеджеров не увольняться из-за санкций
Глава «Норникеля» Владимир Потанин, который 29 июня попал под британские санкции, призвал российских топ-менеджеров не увольняться из-за подобных ограничений. По его словам, это не решение проблемы, а только «передышка»
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Владимир Потанин
Владимир Потанин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Крупнейший совладелец и президент «Норильского никеля» Владимир Потанин, против которого британские власти ввели санкции 29 июня, в интервьюРБК призвал российских бизнесменов и топ-менеджеров не продавать свои активы и не уходить в отставку из-за подобных ограничений.

«Стимулирование людей, занимающихся бизнесом, уходить из бизнеса, отказываться от части своей собственности, переставать управлять теми бизнесами, которыми они занимаются и которые без них слабеют, — это тоже один из способов ослабления нашей экономики в целом», — сказал он.

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Потанин — РБК: «Я готов разговаривать о слиянии UC Rusal и «Норникеля»
Бизнес
Владимир Потанин

После начала спецоперации России на Украине и введения персональных санкций многие топ-менеджеры, включая руководителей «Сибура» и «Фосагро» Дмитрия Конова и Андрея Гурьева, ушли в отставку, а некоторые бизнесмены продали свои активы или снизили в них доли ниже контроля (например, владелец СУЭКа и «Еврохима» Андрей Мельниченко и основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков).

«Если в начале те коллеги, которые первые столкнулись с этим (санкциями. — РБК), были вынуждены идти на такого рода меры, желая хотя бы как-то выиграть время, получить передышку, то сейчас приходит переосмысление, — комментирует Потанин. — Мы ничего, кроме передышки, не получаем, в целом эту проблему не решаем». По его словам, такие решения «вымывают» слой наиболее перспективных и сильных бизнесменов и управленцев. «Внеплановые «пожарные» замены [топ-менеджеров] ослабляют бизнес. Во-вторых, создается эффект, что многие начинают бояться занимать эти позиции», — добавил он.

Поэтому бизнесмены и топ-менеджеры должны «бороться», уверен глава «Норникеля». «В частности, в «Норильском никеле» мы предпринимаем различные усилия для того, чтобы противостоять этому. <...> На эту истерию мы не поддадимся. Пока у нас есть ресурс, пока мы можем защищаться, мы будем бороться и защищаться», — подчеркнул миллиардер. Кадровая политика компании будет основана на том, чтобы защищать каждую менеджерскую позицию — от президента до любого другого менеджера, добавил он.

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При этом Потанин утверждает, что британские санкции против него лично напрямую не влияют на деятельность компании: «Санкции, которые введены, касаются персонально меня и, согласно анализу, который у нас на сегодняшний день в компании «Норильский никель» существует, не затрагивают компанию. И, соответственно, наши партнеры, контрагенты это знают».

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Теги
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Павел Демидович
Владимир Потанин «Норникель» санкции топ-менеджеры
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