«Инновационным монополистам» предложили доинвестировать в Россию

Как отмечается в пояснительной записке к инициативе, ее цель — «заземлить» ресурсы и компетенции иностранных владельцев инновационных монополий (патентов, технологий, продуктов) на территории России, чтобы экономика страны получила развитие. «Успешный пример такого подхода реализован Китаем, который стимулировал зарубежные фармацевтические компании создавать серьезные исследовательские центры, нанимать и обучать персонал, локализовывать исследования и технологии. В результате Китай обладает в настоящее время технологиями, квалифицированными кадрами, высоким ВВП», — отмечается в записке. Из документов Минэкономразвития следует, что для реализации инициативы потребуется принять соответствующий закон до конца 2021 года.

По словам представителя министерства, окончательное решение о включении того или иного мероприятия в «дорожную карту» ТДК будет принимать президиум правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Когда эти предложения могут быть вынесены на президиум, собеседник РБК не уточнил. Представитель «ХимРара» отказался от комментариев.

Почему фармотрасль против инициативы

Вынесенная на обсуждение инициатива про «инновационных монополистов» не учитывает тот факт, что фармпроизводители и так вкладывают значительные средства при проведении локальных клинических исследований в России, указал Вадим Кукава, исполнительный директор ассоциации инновационных фармкомпаний «Инфарма» (в нее входят Bayer, Merck, Roche, Bristol-Myers Squibb и др.), в своем письме Григорию Сенчене, руководителю экспертной группы «Интеллектуальная собственность» ТДК. Копия документа есть в распоряжении РБК, обращение подтвердил сам Кукава. По его оценке, инициатива предлагает применение наиболее «варварского» из всех инструментов, существующих в праве интеллектуальной собственности, чтобы отечественные производители дженериков смогли получить необоснованное конкурентное преимущество.

Представитель швейцарского фармхолдинга Roche указал, что любые регуляторные изменения должны происходить в интересах пациентов, чтобы избежать ситуации, при которой лекарства перестанут быть доступными для них. По оценкам холдинга, его ежегодные инвестиции в исследования составляют 11 млрд швейцарских франков (около 844 млрд руб. по текущему курсу). «Создание инноваций возможно лишь тогда, когда разработчик имеет возможность инвестировать в R&D. А это, в свою очередь, зависит от того, насколько созданные препараты будут обеспечены патентной защитой, которая позволяет компаниям работать эффективно и продолжать научные исследования», — считает Дмитрий Козлов, руководитель отдела по взаимодействию с органами государственной власти и доступу препаратов на рынок компании Roche.

Представитель Pfizer также отметил важную роль защиты прав на интеллектуальную собственность, добавив, что это имеет решающее значение для развития инноваций и «стимулирует экономический рост во всех странах мира».

По мнению Вадима Кукавы, финальная цель предложения главы совета директоров «ХимРара» — трансфер компетенций иностранных фармкомпаний. «R&D-центры — это же не про здания, а про компетенции. Когда зарубежные фармкомпании не строят заводы в России, а используют производственные мощности российских компаний, в процессе производства российские производители получают компетенции от зарубежных коллег. Вероятно, теперь так же авторы предложения хотят поступить и с R&D-центрами», — предположил Кукава.

Кто еще попадет под регулирование

Вадим Кукава в письме подчеркнул, что, хотя в пояснительной записке сделана отсылка к фармацевтической отрасли, предложения в проекте изменений «дорожной карты» сформулированы как межотраслевые. «Но разработчик полностью игнорирует возможные риски для реализации подобного предложения не только в фармацевтической отрасли, но и в иных высокотехнологичных отраслях экономики», — пишет он. Председатель совета Торгово-промышленной палаты России по интеллектуальной собственности Дмитрий Фадеев также считает, что реализация инициативы затронет все отрасли предпринимательской деятельности, а не только фармацевтику.

Сколько патентуют Согласно статистике Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization), в 2018 году (последние доступные данные) всего в мире было подано 3,3 млн патентных заявок. Из этого количества 46,4% были поданы в Китае, 18% — в США, 9,5% — в Японии, 6% — в Южной Корее, 5% — в Европейский патентный офис. Россия занимала в рейтинге восьмое место с долей чуть выше 1%. При этом США лидировали по количеству заявок на патенты от зарегистрированных в этой стране компаний, поданных по всему миру (более 230 тыс.). В топ по этому показателю попали компании из Японии (более 206 тыс. заявок), Германии (106 тыс.). В 2017 году (последние данные) больше всего заявок было подано на патенты в сфере компьютерных технологий, электрических машин, измерений, цифровых коммуникаций и медицинских технологий — в сумме на них пришлось 28,9% от общего числа заявок. По данным Роспатента, в 2019 году поступило 35,5 тыс. заявок на получение патентов на изобретения, из которых 12,2 тыс. — от иностранных заявителей. В 2018 году на зарубежные компании приходилось около трети заявок на патенты, а в 2017-м — почти половина.

По словам старшего юрисконсульта российского исследовательского института Huawei Сергея Бабенко, предложение «на первый взгляд выглядит неоднозначным», такие изменения могут навредить общему инвестклимату в России и многим зарубежным инновационным компаниям. «Несмотря на то что понятие «принудительная лицензия» известно нашему законодательству, оно используется в первую очередь в случаях борьбы со злоупотреблением правом, недобросовестностью участников гражданского оборота. Такая лицензия предоставляется только на основании решения суда и, например, в случаях, когда юридическое лицо получило патент на изобретение, но при этом не использует его или использует недостаточно, что вызывает дефицит на рынке», — отметил представитель китайской компании.

Предложение «ХимРара», по его словам, связано с дополнительными затратами и может привести к тому, что новая продукция «просто перестанет завозиться в Россию в целях избежать подобный риск». «Это однозначно негативно скажется как на инвестиционном и деловом климате, так и на потребителях в целом, лишенных доступа к современным технологиям, разработанным за рубежом. Мы считаем, что эффективнее и целесообразнее внедрять стимулирующие меры (льготы, упрощенный регуляторный режим, снижать административные барьеры), побуждающие иностранные компании добровольно, а не под угрозой потери дохода от их изобретений инвестировать в разработку в России», — заключил он. При этом в Huawei напомнили, что в целом инвестируют ежегодно 15% и более чистой прибыли на исследования и разработки. В России у компании действуют четыре научных центра, а также разветвленная система сотрудничества с вузами и научными институтами.

РБК направил запрос компаниям Microsoft, Apple и Samsung. Представитель Ассоциации РАТЭК (Apple и Samsung являются членами ассоциации) Антон Гуськов утверждает, что компании против инициативы. «Инновации создаются на рынках больших объемов и стимулирующими, а не репрессивными мерами. Из-под палки уникальные решения не будут приходить на наш рынок», — настаивает Гуськов.

По словам Дмитрия Фадеева, предложение неоднозначное и требует дополнительного обсуждения и проработки. «С одной стороны, подобный способ «стимулирования» теоретически мог бы привлечь дополнительные средства иностранных инвесторов в российскую экономику. С другой — его реализация может стать катализатором отказа иностранных компаний от сотрудничества с российскими контрагентами. Как следствие, могут в определенной степени пострадать отрасли российской экономики, где преимущественно используется инновационное зарубежное оборудование, аналогов которому нет на нашем рынке», — говорит Дмитрий Фадеев.