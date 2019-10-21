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Глава Роспатента назвал самое необычное изобретение в 2019 году
В 2019 году заявки на патенты подавались в большинстве случаев из таких сфер, как нефтегазодобывающее оборудование, сельское хозяйство, электроника и медицинское оборудование, рассказал глава ведомства

Самой необычной заявкой на патент в 2019 году стал зимний гаечный ключ, рассказал «РИА Новости» Григорий Ивлиев. По словам главы «Роспатента» новинку оценят те, кто сталкивался с необходимостью закрутить гайку в 40-градусные морозы.

«Мы выдали патент на зимний гаечный ключ. В ручке этого ключа имеется греющий элемент, а также у него правильное цветовое решение (красный), позволяющее не терять его из вида», — раскрыл некоторые детали изобретения глава ведомства.

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В целом, по его словам, лидерами среди сфер, откуда поступало наибольшее число заявок на патент в 2019 году стали электротехника, нефтегазодобывающее оборудование, медицинские технологии и сельское хозяйство.

Ивлеев уточнил, что у его ведомства есть и постоянные клиенты. В качестве примеров он привел Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, «Татнефть», МНТК «Микрохирургия глаза» имени С.Н. Федорова. Он назвал «отрадной» тенденцию, когда компании дорожат своей репутацией, «защищая ее товарным знаком».

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Роспатент, изобретения
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