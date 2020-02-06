Китай подал патент на существующее три года лекарство от коронавируса

В институте Ухани считают, что ремдизивир может помочь больным в соединении с другим лекарством

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Институт вирусологии в китайском городе Ухань подал патент на лекарство ремдизивир, созданное американской биотехнологической компанией Gilead Sciences еще в 2016 году. Как пишет South China Morning Post, в сообщении, которое институт в провинции Хубэй опубликовал совместно с Пекинским институтом фармакологии и токсикологии, утверждается, что ремдизивир и применяемый для лечения малярии хлорокин «вместе эффективны» в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Авторы заявления утверждают, что эти два лекарства помогают от разных заболеваний, а потому их использование, предположительно, необходимо для массового применения на пациентах, страдающих от новейшего заболевания.

В самой компании Gilead заявили, что на самом деле ремдезевир еще нигде не был одобрен медицинскими властями, а его эффективность по-прежнему не доказана. Официальный представитель компании Мердад Парси при этом заявил, что препарат в ходе проведенных ранее испытаний показал, что в теории может помочь в лечении некоторых коронавирусов, однако по-прежнему необходимо понять, насколько он необходим пациентам с симптомами пневмонии.

В свою очередь вице-президент Gilead Соня Чой заявила, что компания за три года не получила патент, хотя уже несколько лет занимается исследованиями.

Юрист из компании Hogan Lovells Эндрю Кобден указал, что у института из Ухани есть шанс получить патент в том случае, если действительно будет доказано, что ремдизивир может помочь в лечении от коронавируса в соединении с другим лекарством. Тем не менее, Китай все равно может столкнуться ситуацией, что в Gilead не захотят полностью отказываться от препарата, который станет частью комбинированного лечения на другом рынке.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что эффективных терапевтических методов лечения коронавируса нет, а до появления вакцины болезнь может затухнуть сама. Исполнительный директор ВОЗ Майкл Райан сказал, что помогает пациентам своевременная помощь, которая включает в себя помощь с дыханием, а также должный уход, который способен вылечить даже пациентов в тяжелом состоянии.

По последним данным всего в мире зафиксировано 28262 случае заражения новым коронавирусом. Погибли 565 человек, 911 выздоровели.