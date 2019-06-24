Минобрнауки предложило отбирать патенты на лекарства для экспорта

Минобрнауки предложило поправки в Гражданский кодекс, позволяющие отбирать патенты у производителей лекарств для их производства в стране с целью экспорта. От введения нормы выиграют крупные фармпроизводители, работающие в России

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Когда может быть использована принудительная лицензия

Министерство науки и высшего образования предложило внести в законодательство возможность принудительного лицензирования для производящихся на экспорт патентованных лекарств. Это следует из поправок в Гражданский кодекс, размещенных 19 июня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Принудительная лицензия выдается для того, чтобы компании могли производить и продавать товар, защищенный патентом. Механизм принудительного лицензирования применяется в крайних случаях — если производитель уходит с рынка, слишком завышает цену или в случае эпидемий. Выдача принудительной лицензии предполагает финансовое вознаграждение патентодержателя.

Поправки предполагают использование механизма принудительного лицензирования исключительно для экспорта, уточнили в министерстве. «Законопроект направлен на имплементацию норм международного права в национальное законодательство. Такая необходимость обусловлена принятием Россией протокола об изменении соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности», — пояснили РБК в ведомстве.

Заработать на экспорте с принудительной лицензией смогут только игроки российского рынка с хорошим административным ресурсом, полагает руководитель патентной практики Patentus Алексей Михайлов. «Совершенно необязательно ими будут российские дженериковые компании [компании, которые производят лекарства-копии]. Это могут быть все, кто производит готовые лекарственные формы на территории России, даже если штаб-квартира этих производителей находится в другой стране», — указал он.