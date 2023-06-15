Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 91,07 (+0,68) Инвестиции, 14 июн, 16:45 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 84,32 (+0,68) Инвестиции, 14 июн, 16:45
Минск сообщил о сбитом над Белоруссией украинском беспилотнике Политика, 11:09
Ракова открыла второй Московский онкологический форум Город, 11:05
Столтенберг заявил об отсутствии гарантий вступления Швеции в НАТО Политика, 11:02
«Сбер» провел первую сделку передачи ЦФА на золото третьим лицам Крипто, 11:00
«Ведомости» узнали о плане не продлевать беспошлинный порог в €1 тыс. Бизнес, 11:00
Умер рекордсмен клуба КХЛ Спорт, 10:57
Узнайте московский парк по фото. Тест Недвижимость, 10:54
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Дело в доставке: как увеличить продажи на маркетплейсе без рекламы Pro, 10:44
Глава «Укрэнерго» заявил о необходимости импорта энергии для Украины Политика, 10:43
Глава «Росатома» заявил о заказе на 15 плавучих АЭС в Арктике Бизнес, 10:40
SCMP узнал о снятии санкций с компаний КНР за отказ от торговли с Россией Политика, 10:33
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 10:30
Число погибших при наводнении в Херсонской области достигло 18 человек Политика, 10:28
Почему мы перестаем получать удовольствие от работы и что делать Pro, 10:24
Бизнес ,  
0 

«Ведомости» узнали о плане не продлевать беспошлинный порог в €1 тыс.

«Ведомости»: власти не хотят продлевать беспошлинный порог в €1 тыс. для онлайн-заказов
В октябре истекает срок действия беспошлинного порога в €1 тыс. для товаров, купленных в зарубежных интернет-магазинах. Власти не хотят продлевать действие меры, чтобы стимулировать отечественное производство
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Продление беспошлинного порога в €1 тыс. для ввоза товаров из-за рубежа физическими лицами может помешать развитию отечественного производства, поэтому профильные ведомства склоняются к тому, чтобы не продлевать действие этого ограничения после 1 октября. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников.

Если действие беспошлинного порога в €1 тыс. не будет продлено, с 1 октября он автоматически опустится до €200.

До 2019 года порог беспошлинной торговли в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), куда входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения, составлял €1000 и 31 кг, с тех пор его последовательно снижали. Сначала до €500, затем, в январе 2020 года, — до €200.

В апреле 2022 года Совет Евразийской комиссии, решения которого обязательны для всех членов объединения, вернул порог к значению €1 тыс. — по предложению премьер-министра России Михаила Мишустина, который представил это в качестве одной из мер, способной помочь справиться потребителям с санкционным давлением западных стран. С тех пор действие меры несколько раз продлевали, последний раз — в марте 2023 года. Посылки, стоимость или вес которых превышают этот порог, облагается налогом в 15%.

Инициатива продлить действующий порог до 1 октября 2023 года также принадлежала премьер-министру России Михаилу Мишустину, сообщил «Ведомостям» федеральный чиновник. По его словам, тогда же было решено, что нужно постепенно отказываться от этой меры. Также, по его словам, у министерств есть информация о том, что мерой злоупотребляют профессиональные байеры, покупающими товары для перепродажи, в то время как большинство покупок отдельных физических лиц ниже порога в €200, пояснил собеседник издания.

Вице-премьер Алексей Оверчук на вопрос «Ведомостей», планирует ли российская сторона инициировать продление порога осенью, не дал однозначного ответа. По его словам, при принятии этого решения нужно учитывать тот факт, что порог в €1 тыс., с одной стороны, позволяет обеспечивать насыщение внутреннего рынка товарами. С другой стороны России нужно стимулировать развитие собственного производства, напомнил он. При обсуждении этого вопроса всегда возникает такая дилемма, а потому нужно балансировать между этими интересами, считает Оверчук.

Читайте на РБК Pro
«Это прецедентное дело». Чем обернется иск SEC против Binance и Coinbase
Как в погоне за прибылью Reddit распугал всех пользователей
Короли драмы: что делать, если ваш руководитель постоянно ищет ссоры
Цены на жилье в привлекательных районах постоянно растут. Почему это миф

В Минпромторге газете сообщили, что доля трансграничной торговли в совокупном объеме российского рынка онлайн-торговли составляет около 7%, поэтому в ведомстве считают «преждевременными выводы о дестимуляции отечественного производства». В то же время в ведомстве отметили, что если порог все же снизят, риска дефицита товаров не возникнет, так как в России налажен механизм параллельного импорта, а большинство посылок, заказываемых в Россию, стоят меньше €200.

В Минпромторге газете сообщили, что мера изначально вводилась как временная. Решение о необходимости ее продления будет принято с учетом комплексного анализа данных, полученных от производителей товаров, компаний, имеющих долю в трансграничной онлайн-торговле, а также информации по локальному рынку.

Представитель ЕЭК сообщил газете, что вопрос продления порога беспошлинного ввоза после 1 октября пока не обсуждается.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
беспошлинные покупки таможенные пошлины налог
Материалы по теме
В России понизился беспошлинный порог на товары из зарубежных магазинов
Технологии и медиа
Бизнес попросил не снижать порог беспошлинной онлайн-торговли до €200
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter