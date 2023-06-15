«Ведомости» узнали о плане не продлевать беспошлинный порог в €1 тыс.

В октябре истекает срок действия беспошлинного порога в €1 тыс. для товаров, купленных в зарубежных интернет-магазинах. Власти не хотят продлевать действие меры, чтобы стимулировать отечественное производство

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Продление беспошлинного порога в €1 тыс. для ввоза товаров из-за рубежа физическими лицами может помешать развитию отечественного производства, поэтому профильные ведомства склоняются к тому, чтобы не продлевать действие этого ограничения после 1 октября. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников.

Если действие беспошлинного порога в €1 тыс. не будет продлено, с 1 октября он автоматически опустится до €200.

До 2019 года порог беспошлинной торговли в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), куда входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения, составлял €1000 и 31 кг, с тех пор его последовательно снижали. Сначала до €500, затем, в январе 2020 года, — до €200.

В апреле 2022 года Совет Евразийской комиссии, решения которого обязательны для всех членов объединения, вернул порог к значению €1 тыс. — по предложению премьер-министра России Михаила Мишустина, который представил это в качестве одной из мер, способной помочь справиться потребителям с санкционным давлением западных стран. С тех пор действие меры несколько раз продлевали, последний раз — в марте 2023 года. Посылки, стоимость или вес которых превышают этот порог, облагается налогом в 15%.

Инициатива продлить действующий порог до 1 октября 2023 года также принадлежала премьер-министру России Михаилу Мишустину, сообщил «Ведомостям» федеральный чиновник. По его словам, тогда же было решено, что нужно постепенно отказываться от этой меры. Также, по его словам, у министерств есть информация о том, что мерой злоупотребляют профессиональные байеры, покупающими товары для перепродажи, в то время как большинство покупок отдельных физических лиц ниже порога в €200, пояснил собеседник издания.

Вице-премьер Алексей Оверчук на вопрос «Ведомостей», планирует ли российская сторона инициировать продление порога осенью, не дал однозначного ответа. По его словам, при принятии этого решения нужно учитывать тот факт, что порог в €1 тыс., с одной стороны, позволяет обеспечивать насыщение внутреннего рынка товарами. С другой стороны России нужно стимулировать развитие собственного производства, напомнил он. При обсуждении этого вопроса всегда возникает такая дилемма, а потому нужно балансировать между этими интересами, считает Оверчук.

В Минпромторге газете сообщили, что доля трансграничной торговли в совокупном объеме российского рынка онлайн-торговли составляет около 7%, поэтому в ведомстве считают «преждевременными выводы о дестимуляции отечественного производства». В то же время в ведомстве отметили, что если порог все же снизят, риска дефицита товаров не возникнет, так как в России налажен механизм параллельного импорта, а большинство посылок, заказываемых в Россию, стоят меньше €200.

В Минпромторге газете сообщили, что мера изначально вводилась как временная. Решение о необходимости ее продления будет принято с учетом комплексного анализа данных, полученных от производителей товаров, компаний, имеющих долю в трансграничной онлайн-торговле, а также информации по локальному рынку.

Представитель ЕЭК сообщил газете, что вопрос продления порога беспошлинного ввоза после 1 октября пока не обсуждается.