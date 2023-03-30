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Экономика ,  
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В ЕАЭС продлили порог беспошлинной онлайн-торговли в €1 тыс.

Совет ЕЭК продлил порог беспошлинной онлайн-торговли в €1 тыс.
Порог для граждан составит €1 тыс. и 31 кг для товаров, доставляемых перевозчиком или в почтовых отправлениях, а также ввозимых в багаже всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Совет Евразийской экономической комиссии продлил до 1 октября 2023 года действие порога беспошлинного ввоза купленных в интернет-магазинах товаров в размере €1 тыс.

Как пояснила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, порог для граждан составит €1 тыс. и 31 кг для товаров, доставляемых перевозчиком или в почтовых отправлениях, перевозимых в багаже всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке. Если стоимость товаров или вес превышает установленные пороги, нужно будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг.

Год назад порог беспошлинной торговли увеличили с €200 до €1 тыс. для тех товаров, которые доставляются перевозчиком или в почтовых отправлениях, и с €500 до €1 тыс. для тех, которые ввозятся в багаже всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке. Это должно было позволить «поддержать граждан в условиях санкционного давления и избежать дефицита товаров первой необходимости и товаров критичного импорта», говорилось в сообщении комиссии. В октябре действие порога было продлено до 1 апреля этого года.

В 2020 году в России и странах ЕАЭС установили стоимость беспошлинного ввоза товаров в €200. Покупки в зарубежных онлайн-магазинах дороже €200 облагались пошлиной. Это сделали, чтобы выравнять условия работы на рынке для зарубежных и отечественных онлайн-магазинов.

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Теги
Елена Чернышова, Сергей Грехов
ЕАЭС беспошлинные покупки
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