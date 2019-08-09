Сбербанк станет совладельцем «дочки» «Союзмультфильма»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,05 -0,29 EUR Бирж. 72,73 -0,45 Brent 57,53 +1,97% USD Нал. 66,03 63,25 EUR Нал. 73,99 71,08 USD ЦБ 65,13 +0,04 EUR ЦБ 73,04 +0,15 EUR/USD 1,1179 -0,0024 BTC/USD Бирж. 11 805,00 -180,00 IMOEX 2 696,69 +0,81% RTSI 1 303,80 +1,47% DJIA 26 370,69 +1,40% Nasdaq 8 039,16 +2,24%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
American International $62 (+9,12%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Capri $40 (+21,36%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
American International $62 (+9,12%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Capri $40 (+21,36%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 65,13 (+0,04) Quote, 08 авг, 14:06
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 73,04 (+0,15) Quote, 08 авг, 14:06
В работе сервиса «Авито» произошел сбой Технологии и медиа, 01:25 Рестораны в Москве получили от МЧС предупреждения о предстоящем урагане Общество, 01:14 Алена Делона после инсульта поместили на лечение в швейцарскую клинику Общество, 00:41 Москвичей предупредили о шторме в метро, на улицах и по ТВ Общество, 00:31 В Петербурге после дождя затопило торговые центры и аэропорт Пулково Общество, 00:23 Украина вопреки запрету впустила к себе российский самолет Общество, 00:07 Сбербанк станет совладельцем «дочки» «Союзмультфильма» Технологии и медиа, 00:04 Блогеры повлияли на выбор почти половины покупателей люкса в России Бизнес, 00:00 WSJ узнала о передаче крупными банками данных о связях Трампа с Россией Политика, 08 авг, 23:31 Черноморский флот взял на сопровождение американский эсминец USS Porter Политика, 08 авг, 23:05 Юристы ФБК остались в статусе свидетелей после обысков и допросов в СК Политика, 08 авг, 23:04 Организаторы митинга 10 августа сообщили о приглашении в полицию Политика, 08 авг, 22:46 Росстат зафиксировал рекордное число больных раком детей в России Общество, 08 авг, 22:41 Что делать, если на машину упало дерево Авто, 08 авг, 22:37
Технологии и медиа ,  
0 
Сбербанк станет совладельцем «дочки» «Союзмультфильма»
Сбербанк наращивает свое присутствие в медиаиндустрии. Уже договорившись об инвестициях в Rambler Group, госбанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма», а затем, возможно, поучаствует в приватизации студии
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

«Сбербанк» и ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм» обратились в правительство с предложением рассмотреть возможность инвестиций госбанка в дочернюю компанию студии. Минкультуры, которому подведомствен «Союзмультфильм», и Минэкономразвития поддержали эту инициативу, следует из письма вице-премьера Антона Силуанова Дмитрию Медведеву, с которым ознакомился РБК.

Сделка может пройти по следующему сценарию:

  • Сбербанк получит 80% в ООО «Союзмультфильм», дочерней компании ФГУП. За счет взноса банка уставной капитал общества, сейчас составляющий 10 тыс. руб., будет увеличен. Деньги будут направлены на развитие студии.
  • Затем ФГУП, включенный в список на приватизацию 2017-19 годов, будет преобразован в АО, которое затем может быть приватизировано в пользу Сбербанка. У государства в лице Росимущества в случае реализации этой схемы останется не менее 25% + 1 акции компании. Права на результаты интеллектуальной деятельности ФГУПа должны остаться в собственности государства.

Предправления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева подтвердила, что ФГУП планирует создать СП со Сбербанком на базе дочернего ООО «Союзмультфильм». Вместе с банком студия разработает стратегию развития анимационной отрасли и займется созданием анимационного кластера на базе «Союзмультфильма», уточнила Слащева. Размер инвестиций Сбербанка, по ее словам, еще не определен.

Такие планы по созданию СП на базе ООО «Союзмультфильм» действительно обсуждаются, это один из возможных вариантов развития проекта, сообщил представитель Сбербанка, добавив, что «конкретные решения» будут определены после разработки стратегии анимационной отрасли.

Бизнес
Юлиана Слащева — РБК: «2018 год «Союзмультфильм» закончит в плюсе»

Что даст студии новый собственник

Сделка со Сбербанком позволит «Союзмультфильму» привлечь инвестиции для развития. В 2018 году ФГУП был операционно убыточен, свидетельствует его отчетность по РБСУ из базы СПАРК. При выручке 193,8 млн руб. убыток от основной деятельности равнялся 170,1 млн руб. Лишь за счет «прочих доходов», в которые включаются и субсидии из бюджета, «Союзмультфильм» зафиксировал чистую прибыль 1,4 млн руб. На самой студии уточняют, что ФГУПа в 2018 году получил 1,4 млн руб. операционной прибыли без учета расходов на поддержание технопарка, который субсидируется Минкультуры и правительством Москвы

По собственным данным студии, основную часть ее выручки — 70% — обеспечивают лицензионные сборы за использование образов героев мультфильмов, 20% приходятся на реализацию медийных прав на так называемую «золотую коллекцию» (самых известных анимационных лент, снятых еще в советские годы) и новые фильмы, оставшиеся 10% приносят спецпроекты и мероприятия.

После многолетнего простоя «Союзмультфильм» возобновил производство новых фильмов: сейчас в работе семь сериальных проектов. Их съемки на 60% субсидирует Минкультуры, остальные 40% студия должна привлечь самостоятельно, рассказывала в мае 2018 года в интервью РБК Слащева.

В 2018 году Минкультуры перечислило «Союзмультфильму» из федерального бюджета 174,9 млн руб., в 2019-м — 147,6 млн руб., следует из материалов портала «Электронный бюджет». Эти средства, как уточняют в «Союзмультфильме», были выделены не только на производство, но и на модернизацию и капремонт зданий, находящихся в хозяйственном ведении студии, и эксплуатацию имущественного комплекса.

Среди показателей результативности студии указаны производство в 2019 году анимационных фильмов общей продолжительностью не менее 200 минут, реставрация старых фильмов общей продолжительностью до 9 часов, участие 20 фильмов в конкурсных и внеконкурсных программах различных кинофестивалей и не менее пяти номинаций.

На базе «Союзмультфильма» должен быть создан и анимационный технопарк — такое поручение президент Владимир Путин дал еще в 2017 году. В прошлогоднем интервью РБК Слащева рассказывала, что студия уже стала московским технопарком, а чтобы получить статус федерального технопарка необходимо внести поправки в закон «Об инновационном центре «Сколково» — тогда «Союзмультфильм» стал бы его резидентом, не меняя своей прописки на улице Королева.

Общество
Путин поручил создать на базе «Союзмультфильма» анимационный технопарк

Как Сбербанк инвестирует в медиабизнес

Став одним из собственников «Союзмультфильма», Сбербанк продолжит инвестировать в медиабизнес и индустрию развлечений. В апреле госбанк объявил о покупке 46.5% Rambler Group Александра Мамута. В сделку войдут онлайн-кинотеатр Okko, порталы Rambler, Afisha.Ru, блог-платформа LiveJournal.com, интернет-издания Lenta.Ru, Gazeta.Ru, Championat.Com, информационное агентство Rambler News Service и др.

Предправления Сбербанка Герман Греф тогда объяснил вхождение в Rambler Group возможностью обогатить экосистему банка «уникальным сочетанием кино, контента, новостей и других сервисов».

В июле банк анонсировал приход в сентябре Марины Жигаловой-Озкан, с 2006 года возглавлявшей российский офис Walt Disney Co. Новый топ-менеджер в ранге старшего вице-президента будет отвечать за департамент маркетинга, рекламы и коммуникаций Сбербанка.

У российской анимации большой потенциал, отмечает представитель Сбербанка. По его словам, партнерство с «Союзмультфильмом» и совместная работа над созданием анимационного кластера «позволит построить крупнейшую креативную платформу для производства медиаконтента мирового уровня». Сейчас Сбербанк занимается застройкой Рублево-Архангельского — принадлежащей кредитной организации территории площадью 461 га на Западе Москвы. А банк развивает и насыщает полезным контентом свою экосистему, добавляет его представитель.

Автор: Сергей Соболев
Теги: «Союзмультфильм», «Сбербанк»
Материалы по теме
Юлиана Слащева — РБК: «2018 год «Союзмультфильм» закончит в плюсе»
Бизнес
Сбербанк нашел медиаресурс в Rambler Group
Технологии и медиа
Глава Disney в России станет старшим вице-президентом Сбербанка
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter