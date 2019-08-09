Сбербанк станет совладельцем «дочки» «Союзмультфильма»

Сбербанк наращивает свое присутствие в медиаиндустрии. Уже договорившись об инвестициях в Rambler Group, госбанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма», а затем, возможно, поучаствует в приватизации студии

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«Сбербанк» и ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм» обратились в правительство с предложением рассмотреть возможность инвестиций госбанка в дочернюю компанию студии. Минкультуры, которому подведомствен «Союзмультфильм», и Минэкономразвития поддержали эту инициативу, следует из письма вице-премьера Антона Силуанова Дмитрию Медведеву, с которым ознакомился РБК.

Сделка может пройти по следующему сценарию:

Сбербанк получит 80% в ООО «Союзмультфильм», дочерней компании ФГУП. За счет взноса банка уставной капитал общества, сейчас составляющий 10 тыс. руб., будет увеличен. Деньги будут направлены на развитие студии.

Затем ФГУП, включенный в список на приватизацию 2017-19 годов, будет преобразован в АО, которое затем может быть приватизировано в пользу Сбербанка. У государства в лице Росимущества в случае реализации этой схемы останется не менее 25% + 1 акции компании. Права на результаты интеллектуальной деятельности ФГУПа должны остаться в собственности государства.

Предправления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева подтвердила, что ФГУП планирует создать СП со Сбербанком на базе дочернего ООО «Союзмультфильм». Вместе с банком студия разработает стратегию развития анимационной отрасли и займется созданием анимационного кластера на базе «Союзмультфильма», уточнила Слащева. Размер инвестиций Сбербанка, по ее словам, еще не определен.

Такие планы по созданию СП на базе ООО «Союзмультфильм» действительно обсуждаются, это один из возможных вариантов развития проекта, сообщил представитель Сбербанка, добавив, что «конкретные решения» будут определены после разработки стратегии анимационной отрасли.