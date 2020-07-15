Сбербанк купил 80% «Союзмультфильма»

Здание киностудии «Союзмультфильм» в Москве (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Сбербанк выкупил 80% ООО «Союзмультфильм» («дочка» ФГУП «Киностудия «Союзмультфильм») и на первом этапе намерен инвестировать в развитие российской анимации 1 млрд руб., сообщил на пресс-конференции первый зампред правления банка Лев Хасис, передает корреспондент РБК.

В сообщении пресс-службы Сбербанка говорится, что в рамках сотрудничества планируется создание «уникального контента», в том числе мультфильмов для детей, сериалов для дошкольников и школьников и полнометражных фильмов для семейной аудитории.

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