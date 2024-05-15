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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

«Магнит» возглавит выходец из McKinsey и «Русагро»

Новым СЕО торговой сети станет Евгений Случевский
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Новым СЕО розничной сети «Магнит» станет Евгений Случевский, бывший топ-менеджер «Русагро» и McKinsey. Фактической позиции СЕО в компании не было с 2019 года
«Магнит» MGNT ₽8 335 +0,54% Купить
Евгений Случевский
Евгений Случевский (Фото: пресс-служба компании «Магнит»)

О том, что Евгений Случевский станет новым СЕО розничной сети «Магнит», РБК рассказали два источника, знакомые с кадровыми перестановками в компании. По информации одного из них, о назначении может быть объявлено в ближайшее время. РБК направил запрос в «Магнит».

Сейчас структура управления в компании выглядит следующим образом: до июня 2023 года президентом «Магнита» был Ян Дюннинг. Но в рамках изменения структуры управления он перешел на новую введенную тогда должность исполнительного директора. Должность управляющего директора заняла Анна Мелешина, а с 2024-ого она стала и гендиректором ПАО. Как объясняет один из собеседников РБК, оба топ-менеджера продолжат работать в компании — Дюннинг в качестве советника Случевского, Мелешина — в качестве управляющего директора и члена правления компании.

Фактической позиции СЕО в компании не было с 2019 года, когда «Магнит» покинула Ольга Наумова, уточняет источник РБК.

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Ольга Наумова

Евгений Случевский работает в «Магните» с 2022 года и занимает позицию директора по сельскохозяйственному и промышленному комплексу.

До прихода в «Магнит» топ-менеджер работал в группе «Русагро», где руководил бизнес-направлением группы по мясному производству.

В период 2016—2019 годы занимал позицию управляющего директора компании по производству и продаже продуктов питания «Интегра». С 2011 по 2016 годы работал в компании McKinsey&Company, где реализовал ряд проектов для крупнейших российских компаний в области ретейла, производства продуктов питания, агропроизводства, энергетики, машиностроения. Среди компаний, с которыми работал Случевский, были OBI, «Черкизово», Газпромнефть, Росэнергоатом. Для ретейлов, в частности, он занимался ассортиментной стратегией, для энергетиков — стратегия и CAPEX.

«Магнит» — крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ретейлер в России. По состоянию на 30 сентября 2023 года его сеть насчитывала 28,7 тыс. магазинов, она работает на территории России и Узбекистана. Согласно последней доступной отчетности «Магнита», за девять месяцев 2023 года выручка компании выросла на 7,4% год к году и составила 1,86 трлн руб., а чистая прибыль — на 13,5%, до 54,9 млрд руб.

В июне 2023 года «Магнит» заявил о намерении провести обратный выкуп своих акции у иностранных акционеров, которые не могут участвовать в торгах бумагами компании. Сначала ретейлер планировал приобрести около 10% всех акций по 2,2 тыс. руб. за штуку, что было вдвое ниже стоимости акций «Магнита» на закрытии торгов Московской биржи 15 июня (чуть больше 4,5 тыс. руб.). Такая цена была установлена решением правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Позднее ретейлер увеличил объем предложения по выкупу акций почти до 30%, объяснив это интересом со стороны акционеров. В середине сентября «Магнит» выкупил 21,5% своих акций у иностранных инвесторов за 48,5 млрд руб. Затем, в октябре 2023 года ретейлер объявил о дополнительном выкупе собственных акций у инвесторов. А в январе 2024-го «Магнит» объявил, что завершил выкуп акций у иностранных акционеров. Всего ретейлер с учетом первого раунда приобрел 29,7% акций на 67 млрд руб.

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«Магнит»

Недвижимость

Для сдачи в аренду

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Для продажи

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