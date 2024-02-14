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В РЖД зафиксировали рекордный объем перевозок в сообщении с Китаем

Белозеров: объемы перевозок в сообщении с Китаем достигли рекорда
Железнодорожные перевозки между Россией и Китаем в 2023 году достигли рекордного показателя — 161 млн т. В РЖД такую динамику объяснили активной эксплуатацией погранпереходов
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

По итогам 2023 года железнодорожные перевозки между Россией и Китаем увеличились на 36% к уровню 2022-го и достигли рекордных 161 млн т. Об этом сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров в ходе заседания правления компании по итогам прошедшего года.

«Более года назад, принимая плановые показатели на 2023 год, рост объема перевозок в сообщении с КНР на 10% мы рассматривали как оптимистическую оценку. Результаты превзошли все ожидания», — заявил глава РЖД.

Одним из факторов, обеспечивших прирост объема перевозок в сообщении с Китаем, Белозеров назвал работу железнодорожных погранпереходов. В частности, «перешел в стадию активной эксплуатации» новый переход Нижнеленинское — Тунцзян. «По нему перевезено уже свыше 3 млн т», — отметил он.

Мостовой переход через реку Амур Нижнеленинское (Еврейская автономная область, ЕАО) — Тунцзян (провинция Хэйлунцзян, КНР) был введен в эксплуатацию в ноябре 2022 года. Его строительство реализовывалось в рамках соглашения, заключенного между Россией и Китаем в 2008-м. Финансирование на уровне более 70% от всего бюджета на возведение российской части моста совместно с китайскими партнерами обеспечил Российский фонд прямых инвестиций. Сообщалось, что инвесторами проекта выступили также ВЭБ.РФ и РЖД.

В феврале 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границы территории опережающего развития (ТОР) «Амуро-Хинганская» в ЕАО, что в свою очередь позволит построить рядом с трансграничным переходом Нижнеленинское — Тунцзян сначала транспортно-логистический центр «Гарант» (завершение планировалось на 2024 год), а затем нефтеналивной перевалочный комплекс по приему, хранению и перевалке сжиженного углеводородного газа в 2026 году. Он также сможет обслуживать составы, перевозящие нефть, нефтепродукты и нефтехимию. Реализация этих проектов, необходимых для развития трансграничной торговли, должна привлечь 23,9 млрд руб. частных инвестиций и создать около 1,7 тыс. новых рабочих мест, сообщал кабмин.

По данным Главного таможенного управления Китая, в 2023 году торговый оборот России и КНР увеличился на 26,3%, до рекордных $240,11 млрд. Экспорт из Китая в Россию увеличился на 46,9% и составил около $110,97 млрд. Российский экспорт в Китай по сравнению с 2022-м вырос на 12,7%, достигнув $129,13 млрд.

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РЖД грузоперевозки Китай
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