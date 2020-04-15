Гендиректор TUI назвал три сценария возобновления полетов за границу

Авиасообщение России с другими странами возобновится при оптимистическом сценарии через три месяца, при реалистичном — осенью, при пессимистическом — следующей весной, считает гендиректор российского офиса TUI Тарас Демура

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Гендиректор российского офиса туроператора TUI Тарас Демура рассказал в интервью телеканалу РБК о трех сценариях возобновления Россией международного авиасообщения, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

«Мы рассматриваем для себя три сценария. Один из них оптимистичный — открытие полетов в июле», — сообщил Демура. По его словам, в случае если российские власти откроют авиасообщение в июле и предупредят об этом заранее, например в мае, у турфирм будет время на активную продажу туров и это поможет спасти туристический сезон. «Но этот сценарий скорее оптимистичный. Реалистичный сценарий — это октябрь, а пессимистичный — думаю, следующий апрель», — добавил собеседник РБК.

Из-за пандемии коронавируса Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта. Исключение было сделано для рейсов, организованных для возвращения россиян домой из-за границы, а также отдельных полетов по поручению правительства.

Восстановление туристического рынка в России начнется с внутренних направлений, считает Демура. «Сначала российские курорты, и только потом, когда эпидемиологическая ситуация в мире будет стабильна, возможно сразу или частично будут открывать другие страны», — говорит гендиректор TUI в России. По его мнению, одной из первых стран, с которыми Россия возобновит авиасообщение, может быть Турция.