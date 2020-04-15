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Пандемия коронавируса ,  
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Гендиректор TUI назвал три сценария возобновления полетов за границу

Авиасообщение России с другими странами возобновится при оптимистическом сценарии через три месяца, при реалистичном — осенью, при пессимистическом — следующей весной, считает гендиректор российского офиса TUI Тарас Демура
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Гендиректор российского офиса туроператора TUI Тарас Демура рассказал в интервью телеканалу РБК о трех сценариях возобновления Россией международного авиасообщения, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

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«Мы рассматриваем для себя три сценария. Один из них оптимистичный — открытие полетов в июле», — сообщил Демура. По его словам, в случае если российские власти откроют авиасообщение в июле и предупредят об этом заранее, например в мае, у турфирм будет время на активную продажу туров и это поможет спасти туристический сезон. «Но этот сценарий скорее оптимистичный. Реалистичный сценарий — это октябрь, а пессимистичный — думаю, следующий апрель», — добавил собеседник РБК.

Из-за пандемии коронавируса Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта. Исключение было сделано для рейсов, организованных для возвращения россиян домой из-за границы, а также отдельных полетов по поручению правительства.

Восстановление туристического рынка в России начнется с внутренних направлений, считает Демура. «Сначала российские курорты, и только потом, когда эпидемиологическая ситуация в мире будет стабильна, возможно сразу или частично будут открывать другие страны», — говорит гендиректор TUI в России. По его мнению, одной из первых стран, с которыми Россия возобновит авиасообщение, может быть Турция.

«Если предположение, что вирус летом ослабится из-за погоды, верное, то такие страны, как Турция, Кипр и Израиль, должны быть хорошими кандидатами», — полагает Демура. Он также добавил, что туристическому рынку помогло бы возобновление чартерного авиасообщения с Египтом, приостановленного в конце 2015 года после крушения над Синайским полуостровом в результате теракта самолета «Когалымавиа» с российскими туристами.

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Прекращение Россией авиасообщения с большинством стран заморозило туристический рынок, сейчас TUI полностью приостановила отправку туристов за границу, уточнил Демура. По его словам, около 15 туристов туроператора остаются в Таиланде — это клиенты, которые продлили отдых по собственному желанию, и у TUI сохраняются обязательства по их вывозу после возобновления авиасообщения.

Компания сейчас практически на 100% работает удаленно и сосредоточилась на проектной деятельности, например, готовит цифровые платформы и работает над новыми технологиями, говорит Демура. Есть небольшое количество туристов, которые бронируют туры на зиму 2020-го и лето 2021 года, уточнил собеседник РБК. По его словам, TUI пока практически не приступала к сокращениям сотрудников, но «если мы будем стоять полгода или больше, безусловно, придется сокращаться, переводить людей на неполный рабочий день или на частичную ставку, потому что нам придется перейти в режим заморозки в ожидании открытия границ».

Что такое TUI Russia

Российский офис TUI — совместное предприятие немецкого турконцерна TUI и структур миллиардера, основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова. Изначально у него при создании СП в 2009 году был 51% российского офиса TUI, потом доля выросла до 75%, затем до 90%. Семья Мордашова является крупнейшим акционером и немецкого концерна TUI c долей 24,9%.

По итогам 2018 года российский офис TUI отчитался Ростуризму об отправленных за границу 502,3 тыс. российских туристов, которым были проданы туры на 20,8 млрд руб. Данные за прошлый год компания еще не раскрывала.

Автор: Елена Сухорукова, Илья Доронов
Теги: туристы, TUI, авиасообщение, туризм, коронавирус
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