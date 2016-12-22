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Один из крупнейших турконцернов мира снизил долю в СП с Мордашовым
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Один из крупнейших турконцернов мира снизил долю в СП с Мордашовым
Бизнес, 19:55
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Один из крупнейших турконцернов мира снизил долю в СП с Мордашовым
Туристический концерн TUI Group вновь снизил долю в своем российском представительстве в пользу Алексея Мордашова. Теперь у TUI осталось только 10%, тогда как при создании СП в 2009 году было 49%
Фото: Jasper Juinen / Bloomberg

Немецкая TUI Group, называющая себя крупнейшим в мире туристическим холдингом, отчиталась по итогам 2018 финансового года, закончившегося 30 сентября. Из отчета следует, что за последний год TUI снизила свою долю в представительстве TUI Russia & CIS на 10%. Сохранившийся размер пакета не указан. РБК направил запрос в пресс-службу TUI Group.

Изначально работающее под брендом TUI российское представительство было создано в 2009 году: 49% получил немецкий концерн, 51% — структуры основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова. Партнеры тогда инвестировали в СП $40 млн, на которые, в частности, было приобретено 75% российского турхолдинга VKO Group, 75% украинского туроператора «Вояж-Киев», а также увеличена доля с 34 до 75% в туроператоре «Мостравел», совладельцем которого была TUI. Впоследствии TUI и Мордашов стали единственными владельцами туроператорских активов, которые были переведены под бренд TUI.

Но в 2015 году TUI Group объявила, что снизит свою долю до 25% в российском СП в пользу структур Мордашова. Тогда же партнеры заявили об €7,1 млн инвестиций в российское подразделение: из них TUI тогда вложила только €2,7 млн, а Мордашов — €4,4 млн.

Тогда СП показывало убытки все годы с момента своего создания.

Представитель Мордашова подтвердил РБК, что TUI вновь снизила свою долю в СП в пользу бизнесмена. По его словам, сейчас доля Мордашова составляет уже 90%.

«Алексей Мордашов верит в перспективы туристического рынка и компании TUI Russia», — сообщил собеседник РБК. По его словам, компания успешно развивается и второй год подряд показывает прибыль.

Данные базы СПАРК свидетельствуют, что в 2017 году выручка по РСБУ основного российского юрлица СП — ООО «ТТ-Трэвел» — составила 732,9 млн руб., убыток от основной деятельности — 678 млн руб., чистый убыток — 1,2 млрд руб. В отчетности TUI Group финансовые результаты российского СП отдельно не раскрываются.

В самом туроператоре TUI Russia & CIS заявили Ростуризму, что в 2017 году отравили за границу 263,3 тыс. клиентов, продав им туры на 9 млрд руб. (в среднем по 34,3 тыс. руб. на человека).

Алексей Мордашов занимает второе место в составленном Forbes рейтинге «200 богатейших бизнесменов России» с состоянием $18,7 млрд.

Одним из активов Мордашова является сама TUI Group: он является ее крупнейшим акционером с долей почти 25%. 13 декабря капитализация TUI на Лондонской фондовой бирже превышала €7,8 млрд ($8,9 млрд). Соответственно, рыночная стоимость пакета Мордашова в концерне равнялась почти €2 млрд ($2,2 млрд). В TUI российский бизнесмен инвестирует с 2007 года.

В финансовом году, закончившимся 30 сентября, оборот TUI Group превысил €19,5 млрд, операционная прибыль — €1 млрд.

Автор: Сергей Соболев.
Теги: TUI Group , Алексей Мордашов
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