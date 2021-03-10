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Правительство пошло навстречу нефтяникам по ценам на бензин

Принятое по итогам совещания вице-премьеров с представителями нефтегазовых компаний решение «создаст условия для изменения конечных розничных цен не выше годовой инфляции», сообщили в правительстве
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ситуацию на рынке бензина и дизельного топлива обсудили 10 марта на совещании вице-премьеров Александра Новака и Дмитрия Григоренко с представителями нефтегазовых компаний и профильных ведомств. По итогам встречи было решено скорректировать заложенную в формуле действующего демпферного механизма цену внутреннего рынка на уровень фактических темпов роста розничных цен в 2019–2020 годах, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Кроме того, на совещании решили использовать фактические темпы роста розничных цен для расчета демпфера в будущем.

«Это должно улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора и создать условия для изменения конечных розничных цен не выше годовой инфляции», — подчеркивается в сообщении на сайте правительства.

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Фото:Замир Усманов / Global Look Press

В 2018 году, после того как на топливном рынке взлетели цены, правительство сначала их заморозило, а затем запустило демпфирующий механизм для стабилизации доходов компаний и цен на АЗС. Демпфер нужен для поддержки стабильности цен на топливо на внутреннем рынке, вне зависимости от колебания стоимости нефти в мире: при высоких экспортных ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот, должны заплатить в бюджет. Но с начала 2020 года индикативная цена (оптовая цена, которую устанавливает правительство) растет быстрее розничной (не должна расти выше инфляции), поэтому рентабельность АЗС сильно упала.

В феврале 2021 года Минфин сообщил о готовности скорректировать индикативные цены на бензин и дизельное топливо, заложенные в формулу демпферного механизма. Корректировка Минфина предполагает, что индикативные цены будут индексироваться только на 1%, но лишь с 2024 года.

Автор
Евгений Калюков
правительство Александр Новак бензин
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