Назвавший глупостью панику из-за вируса Маск потерял за неделю $5,5 млрд

После крупнейшего за 33 года обвала на американских рынках состояние основателя SpaseX уменьшилось на 18%

Фото: Susan Walsh / AP

Состояние основателя аэрокосмической компании SpaceX и главы Tesla Илона Маска, назвавшего ранее глупостью панику из-за нового коронавируса, чуть более чем за неделю уменьшилось на 18%, сообщил Forbes.

За это время на фоне падения стоимости акций Tesla на 22% Маск потерял $5,5 млрд. Сейчас его состояние равняется $31,1 млрд — в рейтинге богатейших людей планеты по версии Forbes он занимает 26-е место.

Стоимость акций компании Маска упала на фоне крупнейшего с 1987 года обвала на рынках США, в ходе которого индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ обрушились почти на 10%. 20 самых богатых людей мира же совокупно потеряли почти $80 млрд.

О том, что паника из-за коронавируса — это глупость, Маск написал в своем блоге 6 марта. Такое заявление он сделал несмотря на то, что эпидемия повлияла на работу Tesla. В конце января, в частности, была временно приостановлена работа на заводе компании в Китае Gigafactory, на котором производятся аккумуляторы, а также автомобили Model 3 и Model Y.