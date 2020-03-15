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Назвавший глупостью панику из-за вируса Маск потерял за неделю $5,5 млрд

После крупнейшего за 33 года обвала на американских рынках состояние основателя SpaseX уменьшилось на 18%
Фото: Susan Walsh / AP

Состояние основателя аэрокосмической компании SpaceX и главы Tesla Илона Маска, назвавшего ранее глупостью панику из-за нового коронавируса, чуть более чем за неделю уменьшилось на 18%, сообщил Forbes.

За это время на фоне падения стоимости акций Tesla на 22% Маск потерял $5,5 млрд. Сейчас его состояние равняется $31,1 млрд — в рейтинге богатейших людей планеты по версии Forbes он занимает 26-е место.

Стоимость акций компании Маска упала на фоне крупнейшего с 1987 года обвала на рынках США, в ходе которого индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ обрушились почти на 10%. 20 самых богатых людей мира же совокупно потеряли почти $80 млрд.

О том, что паника из-за коронавируса — это глупость, Маск написал в своем блоге 6 марта. Такое заявление он сделал несмотря на то, что эпидемия повлияла на работу Tesla. В конце января, в частности, была временно приостановлена работа на заводе компании в Китае Gigafactory, на котором производятся аккумуляторы, а также автомобили Model 3 и Model Y.

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Несмотря на текущее падение стоимости акций одной из его компаний, 15 марта Маск также отправил сотрудникам SpaceX письмо, в котором выразил сомнение в опасности заражения его подчиненных новой коронавирусной инфекцией. Он отметил, что работники компании с большей вероятностью могут погибнуть в автокатастрофе, нежели пострадать от эпидемии, сообщил BuzzFeed со ссылкой на данные служебной рассылки. Так, по словам главы SpaceX, на 36 смертей от пандемии в Соединенных Штатах приходится около 26 тыс. человек, погибших в ДТП. Несмотря на это, Маск попросил сотрудников компании остаться дома, если у них ухудшится самочувствие.

Согласно онлайн-данным SCMP, в мире известно о более чем 150 тыс. случаях заражения коронавирусом, свыше 5,7 тыс. скончались от его осложнений.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Илон Маск, коронавирус, Tesla
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