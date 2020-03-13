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Безос остался единственным в мире бизнесменом с состоянием выше $100 млрд

Из-за крупнейшего за более чем 30 лет обвала на рынках США, в ходе которого индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ обрушились почти на 10%, 20 богатейших людей совокупно потеряли почти $80 млрд
Джефф Безос (Фото: Charles Krupa / AP)

Из-за обвала на мировых рынках 20 богатейших людей мира за день в совокупности потеряли более $78 млрд, подсчитал Forbes.

Больше всех потерял самый богатый человек мира — Джефф Безос, который при этом остался единственным миллиардером, состояние которого оцениваетс в более $100 млрд.

Сейчас рейтинг богатейших людей планеты по версии Forbes выглядит следующим образом:

  • Основатель и глава Amazon Джефф Безос потерял $8 млрд, или более 7% своего состояния, поскольку акции Amazon упали почти на 8%. Его состояние равняется $104,4 млрд.

  • На втором месте расположился основатель Microsoft Билл Гейтс. Из-за случившихся колебаний на мировых рынках его состояние уменьшилось на $5,3 млрд, или на 5,09%. Сейчас он владеет $99,2 млрд.

  • Третью строчку в рейтинге занимает владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно. Он потерял $7,7 млрд, после того как упали акции группы компаний LVMH. Его состояние оценивается в $82,5 млрд.

Следом за ними идут инвестор и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (потерял $5,2 млрд, состояние — $71,5 млрд) и испанский магнат, владелец Zara и Massimo Dutti Амансио Ортега (минус $5,2 млрд, $58,1 млрд). Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг, чье состояние уменьшилось на $5,7 млрд после падения акций компании на 9%, владеет $57,4 млрд.

Материал дополняется.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Джефф Безос, Билл Гейтс, миллиардеры
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