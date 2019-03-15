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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Бизнес ,  
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ФИФА подтвердила рекордные доходы в $6,4 млрд на фоне ЧМ-2018
Международная федерация футбола заработала $5,3 млрд на чемпионате мира 2018 года в России, резервы организации достигли рекордных $2,7 млрд, а активы выросли до $4,3 млрд
Фото: Dylan Martinez / Reuters

Доходы Международной федерации футбола (ФИФА) в период с 2015 по 2018 год составили $6,4 млрд, из которых $5,3 млрд (83%) получены от проведения чемпионата мира по футболу в России. Об этом говорится в отчете (.pdf), опубликованном на сайте ФИФА.

В организации отмечают, что ЧМ-2018 стал самым прибыльным футбольным чемпионатом в истории.

Общий доход ФИФА в 2018 году составил $4,3 млрд ($734 млн в 2017 году), а резервы организации достигли нового рекордного уровня в $2,7 млрд ($929 млн в 2017 году).

Доходы ФИФА от продажи телевизионных прав к ЧМ-2018 составили $3,1 млрд, увеличившись на 21% по сравнению с предыдущим четырехлетним циклом. Также организация получила $1,6 млрд благодаря спонсорским соглашениям. ФИФА подписала 14 новых спонсорских соглашений с мировыми компаниями в 2015-2018 годах, семь из них — из Китая, указывается в отчете.

За отчетный период организация вложила $2,5 млрд в организацию 32 футбольных турниров. Из них на организацию ЧМ-2018 ФИФА потратила $1,1 млрд.

Ранее о росте доходов ФИФА после успешного проведения ЧМ-2018 сообщало Associated Press со ссылкой на конфиденциальный отчет. 

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Прошедший в России ЧМ-2018 посмотрело более половины населения планеты

Российская экономика получила более 950 млрд руб. (около 1% годового ВВП страны) за пять лет подготовки к проведению чемпионата, сообщалось в исследовании оргкомитета ЧМ-2018. При этом расходы на организацию и проведение мундиаля составили 688 млрд руб.

За пять лет в стране были созданы 315 тыс. новых рабочих мест, трудовые доходы россиян увеличились на 459 млрд руб., выручка малого и среднего бизнеса за этот период выросла на 797 млрд руб., а прирост налоговых доходов бюджета составил 164 млрд руб.

Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, победителем стала сборная Франции, обыгравшая со счетом 4:2 команду из Хорватии.

Автор: Григорий Дубов
Теги: ФИФА, ЧМ-2018, Футбол, Чемпионат мира по футболу
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