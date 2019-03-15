ФИФА подтвердила рекордные доходы в $6,4 млрд на фоне ЧМ-2018

Международная федерация футбола заработала $5,3 млрд на чемпионате мира 2018 года в России, резервы организации достигли рекордных $2,7 млрд, а активы выросли до $4,3 млрд

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Доходы Международной федерации футбола (ФИФА) в период с 2015 по 2018 год составили $6,4 млрд, из которых $5,3 млрд (83%) получены от проведения чемпионата мира по футболу в России. Об этом говорится в отчете (.pdf), опубликованном на сайте ФИФА.

В организации отмечают, что ЧМ-2018 стал самым прибыльным футбольным чемпионатом в истории.

Общий доход ФИФА в 2018 году составил $4,3 млрд ($734 млн в 2017 году), а резервы организации достигли нового рекордного уровня в $2,7 млрд ($929 млн в 2017 году).

Доходы ФИФА от продажи телевизионных прав к ЧМ-2018 составили $3,1 млрд, увеличившись на 21% по сравнению с предыдущим четырехлетним циклом. Также организация получила $1,6 млрд благодаря спонсорским соглашениям. ФИФА подписала 14 новых спонсорских соглашений с мировыми компаниями в 2015-2018 годах, семь из них — из Китая, указывается в отчете.

За отчетный период организация вложила $2,5 млрд в организацию 32 футбольных турниров. Из них на организацию ЧМ-2018 ФИФА потратила $1,1 млрд.