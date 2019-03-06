AP узнало рекордных доходах ФИФА на фоне ЧМ в России

Организация заработала за четырехлетний цикл, на который пришелся Чемпионат мира в России, на $1,4 млрд больше, чем прогнозировала. резервы организации достигли рекордных $2,74 млрд

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Денежные резервы Международной федерации футбола (ФИФА) выросли до рекордных $2,74 млрд, а доход организации за четыре года, охватывающий чемпионат мира по футболу 2018 года, выросли до $6,4 млрд. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на конфиденциальный финансовый отчет организации.

Речь идет о четырехлетнем периоде 2015–2018 годов, включая проводившийся летом 2018 года Чемпионат мира в России. На конец предыдущего четырехлетнего цикла, когда проводился Чемпионат мира в Бразилии, резервы ФИФА составляли $1,523 млрд, а доход — $5,718 млрд.

Доходы, полученные в 2015-2018 годах, превышают прогнозы, представленные конгрессу ФИФА в июне прошлого года. Тогда ФИФА прогнозировала увеличение резервов до $1,663 млрд, в то время как на деле они выросли до $2,74 млрд в конце цикла.

Получение рекордного дохода свидетельствует об окончании кризиса, который разразился в 2015 году в организации на фоне коррупционного скандала, отмечает AP.

По словам собеседников агентства, знакомых с содержанием конфиденциального отчета, на фоне кризиса 2015 года ФИФА нацеливалась на привлечение к концу чемпионата мира по России $5 млрд, однако затем этот прогноз повысился до $6,1 млрд. Итог превзошел ожидания, когда четырехлетний цикл закончился с доходом в $6,4 млрд, отметили собеседники.