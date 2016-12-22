Эксперты рассказали о суммарном эффекте в 952 млрд руб. от ЧМ-2018

Суммарный эффект чемпионата мира по футболу-2018 на российский ВВП за 2013–2018 годы составил 952 млрд руб. (около 1% ВВП). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование оргкомитета ЧМ-2018. При этом более половины суммарного эффекта пришлось на 2017–2018 годы, тогда прирост ВВП достиг 0,4%.
В отчете указывается, что Россия потратила 688 млрд руб. на организацию и проведение чемпионата. При этом 79% общего эффекта (751 млрд руб.) обусловлено влиянием инвестиций и операционных расходов. «Основная доля эффекта от инвестиций и расходов пришлась на период с 2016 по 2017 год», — уточняется в отчете.
Эксперты указывают, что в пятилетней перспективе влияние от ЧМ оценивается в 150–200 млрд руб. ежегодно. «Около трети будущего эффекта от ЧМ-2018 придется на развитие туризма, в то время как основная часть долгосрочного влияния будет достигнута за счет эффекта катализатора от инвестиций», — говорится в исследовании.
В мае аналитики Moody’s сообщали, что в 2017 году экономика России увеличилась до $1,53 трлн благодаря ЧМ-2018. Общие затраты на проведение турнира составили, по данным экспертов, 683 млрд руб. (менее 1% ВВП 2016 года).
ЧМ-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, в финале встретились команды Франции и Хорватии, чемпионами стали французы, одержав победу со счетом 4:2. После окончания чемпионата сборная России поднялась на 24 позиции в рейтинге ФИФА, заняв 46-е место.