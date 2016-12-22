«Роснефть» отозвала жалобу на возмутивший ее газовый аукцион АЛРОСА

В день рассмотрения в ФАС жалобы «Роснефти» на условия аукциона по продаже двух газовых активов АЛРОСА нефтяная компания ее отозвала. Это значит, что условия аукциона не будут меняться, отмечает юрист

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«Роснефть» отозвала жалобу на условия проведения аукциона АЛРОСА по продаже газовых активов, сообщили РБК в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и подтвердили в «Роснефти». «Мы устранились. Мы решили, что нам это не нужно», — заявил РБК пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев.

В связи с этим ФАС прекратила рассмотрение жалобы, сказал начальник управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС Олег Корнеев (его слова передал представитель службы). Он также добавил, что согласно закону о защите конкуренции заявитель, отозвавший поданную им жалобу, не вправе подать повторную жалобу на те же действиях организатора аукциона.

ФАС должна была рассмотреть жалобу «Роснефти» в понедельник, 15 января. Нефтяная компания возмутилась условиями аукциона по продаже «Геотрансгаза» и Уренгойской газовой компании, который АЛРОСА объявила 25 декабря. Стартовая цена аукциона составляет 30 млрд руб., что ниже балансовой стоимости активов (36 млрд руб.). Подавать заявки на участие можно до 29 января 2018 года, но внести задаток в размере 21 млрд руб. (70% от начальной цены активов) нужно было до 10 января. Требование перечислить значительный задаток в короткий срок было в числе возмутивших «Роснефть» условий.

Среди известных претендентов на газовые активы АЛРОСА, которые внесли задаток, всего две компании — «дочка» Газпромбанка ООО «Статус» и НОВАТЭК.

Ходатайства в ФАС для покупки двух газовых активов подавали сразу три структуры «Роснефти» — «Башнефть», «РН-Холдинг» и «РН-Газ». Однако 10 января «Роснефть» официально заявила, что отказывается от участия в аукционе на предложенных условиях, и не стала вносить залог.

По словам Леонтьева, ФАС может провести проверку условий аукциона и без жалобы нефтяной компании. Но адвокат коллегии «Форт» Олег Елисеев указывает, что регулятор не может проводить проверку по собственной инициативе. «Соответственно, и условия изменены не будут», — отмечает он. Отозвать жалобу, по его словам, возможно только в течении пяти рабочих с дней с момента ее поступления в ФАС (ФАС получила жалобу «Роснефти» 10 января).

​​АЛРОСА купила два газовых актива в 2005–2007 годах за 14 млрд руб., чтобы диверсифицировать бизнес. В разгар кризиса в 2009 году компания продала 90% акций «Геотрансгаза» и Уренгойской газовой компании структурам ВТБ за $620 млн, а выкупила их обратно в 2012 году за $1 млрд.

Правительство рекомендовало госкомпаниям избавляться от непрофильных активов, поэтому АЛРОСА решила продать эти участки. Процесс курируют Минэкономразвития, Минфин и Росимущество. Условия аукциона по продаже газовых активов АЛРОСА обсуждались на наблюдательном совете компании, и они логичны и понятны, сообщала ранее пресс-служба Минфина. Менеджмент компании информировал наблюдательный совет о наличии семи потенциальных участников аукциона, которые обсуждали условия торгов и подписали соглашения о конфиденциальности. «Требования по залогу обусловлены прошлым негативным опытом компании, когда сделка срывалась из-за отсутствия средств у потенциального покупателя», — объяснял РБК представитель Минфина.

В 2013 году «Роснефть» была близка к покупке этих газовых активов у АЛРОСА за $1,38 млрд и даже заключила с ней соглашение, но потом передумала, посчитав цену завышенной.