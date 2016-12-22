ФАС допустила изменение условий аукциона АЛРОСА после критики «Роснефти»

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что условия аукциона АЛРОСА по продаже двух газовых активов могут быть изменены. Так он отреагировал на жалобу «Роснефти», которая раскритиковала эти условия

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев допустил изменение условий аукциона по продаже газовых активов алмазной компании АЛРОСА, если ведомство выявит нарушения в ходе проверки. ФАС решила проверить условия продажи газовых активов («Геотрансгаза» и Уренгойской газовой компании) после того, как «Роснефть» обрушилась с критикой на аукцион АЛРОСА, сравнив его с приватизацией в стиле 1990-х. В том числе, нефтяная компания жаловалась в ФАС на спешку в его проведении и необходимость перечисления задатка до 10 января 2018 года.

«Если срок был недостаточен, чтобы подать компетентную заявку, то мы, конечно, можем потребовать, у нас есть соответствующий раздел в антимонопольном законодательстве, чтобы конкурс был проведен повторно. Придется, правда, все через судебный порядок решать», — сказал Артемьев (цитата по ТАСС). По его словам, если торги, которые важны для государства, проводятся по неконкурентным процедурам, то «ФАС должна их изменять, если они еще не закончились, либо отменять дискриминационные условия в офертах, продлевать срок».

На газовые активы АЛРОСА, которые компания планирует продать на аукционе 19 февраля, претендуют «дочка» Газпромбанка ООО «Статус» и НОВАТЭК, а также сразу три структуры «Роснефти» — «Башнефть», «РН-Холдинг» и «РН-Газ», которые подали ходатайства в ФАС. Однако «Роснефть» во вторник, 9 января, заявила, что отказывается от участия в аукционе на предложенных условиях. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев назвал запланированный аукцион «авантюрой». Он объяснил позицию компании тем, что «по экспертной оценке (поскольку нам никто не дает достоверной оценки продаваемых активов), значительная часть запасов, числящихся на этих активах, должна будет быть списана. В этих условиях мы не можем рисковать интересами акционеров и участвовать в такой авантюре. Если кому-то хочется съесть уже три раза съеденный суп, то милости просим, без нас» (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель АЛРОСА говорил ранее РБК, что компания «вела подготовку к этому аукциону в течение всего 2017 года и до его объявления неоднократно проводила консультации с потенциальными участниками, обсуждая основные условия торгов и разумный объем задатка». Заявление Артемьева о возможном пересмотре условий аукциона он пока не прокомментировал.



​​АЛРОСА купила два газовых актива в 2005–2007 годах за 14 млрд руб., чтобы диверсифицировать бизнес. В разгар кризиса в 2009 году компания продала 90% акций «Геотрансгаза» и Уренгойской газовой компании структурам ВТБ за $620 млн, а выкупила их обратно в 2012 году за $1 млрд.

25 декабря АЛРОСА объявила условия открытого аукциона по продаже этих газовых активов. Стартовая цена аукциона — 30 млрд руб., что ниже балансовой стоимости активов, составляющей 36 млрд руб. Подать заявки на участие можно с 26 декабря до 29 января 2018 года, но внести задаток в 21 млрд руб. (70% от начальной цены активов) нужно до 10 января.

Правительство рекомендовало госкомпаниям избавляться от непрофильных активов, поэтому АЛРОСА решила продать эти участки. Этот процесс курируют Минэкономразвития, Минфин и Росимущество. Условия аукциона по продаже газовых активов АЛРОСА обсуждались на наблюдательном совете компании, они логичны и понятны, сообщала ранее пресс-служба Минфина. Менеджмент компании информировал набсовет о наличии семи потенциальных участников аукциона, которые обсуждали условия торгов и подписали соглашения о конфиденциальности. «Требования по залогу обусловлены прошлым негативным опытом компании, когда сделка срывалась из-за отсутствия средств у потенциального покупателя», — объяснял представитель ведомства.

В 2013 году «Роснефть» была близка к покупке этих газовых активов у АЛРОСА и даже заключила с ней соглашение на $1,38 млрд, но потом передумала, посчитав цену завышенной.