«Роснефть» сочла аукцион АЛРОСА «авантюрой» и отказалась от участия

Компания «Роснефть» отказывается от участия в аукционе на покупку газовых активов АЛРОСА на предложенных условиях, сообщает «Интерфакс». Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев назвал запланированный аукцион «авантюрой».

«По экспертной оценке (поскольку нам никто не дает достоверной оценки продаваемых активов), так вот, по оценке экспертов, которым мы имеем основания доверять, значительная часть запасов, числящихся на этих активах, должна будет быть списана. В этих условиях мы не можем рисковать интересами акционеров и участвовать в такой авантюре. Если кому-то хочется съесть уже три раза съеденный суп, то милости просим, без нас», — заявил он.

Алмазодобывающая компания АЛРОСА в конце декабря объявила о продаже своих газовых активов — «Геотрансгаза» и Уренгойской газовой компании. Интерес к ним проявили «Роснефть» и НОВАТЭК. В то же время в «Роснефти» заявили о непрозрачности планируемого аукциона. Компания подала жалобу в ФАС. Несмотря на это, как сообщил 9 января ТАСС, заявку на участие в аукционе подали три структуры компании — «Башнефть», «РН-Холдинг» и «РН-Газ». Заявки в ФАС на участие в торгах также подали структура Газпромбанка — ООО «Статус» и НОВАТЭК.