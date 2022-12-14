Крупнейший производитель цемента передал управление бизнесом в России

Бизнес продолжит работу в России под новым брендом, подчеркнули в компании Holcim

Фото: holcimrus.ru

Крупнейший производитель цемента в мире Holcim подписал соглашение о передаче российских активов местному менеджменту. Об этом компания сообщила в телеграм-канале.

«Бизнес продолжит работу в России под новым брендом. Соглашение, достигнутое между штаб-квартирой и командой российского менеджмента, будет исполняться в соответствии со всеми требованиями российского законодательства», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что данный шаг завершает процедуру выхода Holcim с российского рынка.

«Мы не комментируем детали соглашения до того, как оно пройдет все этапы одобрения, в том числе со стороны правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации», — заявили РБК в российском офисе Holcim.

Holcim — подразделение Holcim Group, специализирующееся на производстве стройматериалов и заполнителей, базирующееся в Швейцарии.

В конце марта Holcim сообщила о начале процесса ухода с российского рынка после остановки всех инвестиций в российские проекты, а также о поиске покупателей на активы. В середине мая глава компании Ян Ениш рассказал, что у Holcim есть более 15 запросов на российские активы.

Летом российский офис Holcim заявил о попытке рейдерского захвата компании. В компании поясняли, что «неизвестные» подали документы в региональные подразделения ФНС на смену участников двух юрлиц, входящих в группу «Холсим Россия», на основании решения Ленинского районного суда Грозного.

Новым собственником компании объявил себя Евгений Костюкевич, о его бизнес-интересах ранее ничего не было известно. ФНС остановила регистрацию заявок, чтобы провести проверку, позже Holcim удалось ввести через арбитражный суд Московской области обеспечительные меры, направленные на запрет изменения состава акционеров. В октябре в Holcim заявили, что «атаки в судах» на компанию продолжаются. «Мы действуем строго в правовом поле, получая полную поддержку органов исполнительной власти и правоохранительных органов как на федеральном, так и на региональном уровне, поэтому мы уверены в благополучном исходе дела», — заявили РБК в российском офисе компании.