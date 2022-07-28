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ФНС остановила регистрацию заявок по Holcim, заявившей о захвате активов

Накануне Holcim заявила, что неизвестные пытаются захватить активы группы, в частности, они подали иск в райсуд в Чечне, а также направили заявки в ФНС на перерегистрацию участников юрлиц группы

Региональные ФНС приостановили регистрацию заявок на изменение состава участников двух юрлиц, входящих в российское подразделение швейцарской строительной группы Holcim, из-за которых она накануне заявила о рейдерском захвате. Об этом РБК сообщил генеральный директор «Холсим Россия» Максим Гончаров.

26 июля «Холсим Россия» опубликовала сообщение, в котором заявила, что неизвестные пытаются захватить российские активы Holcim. По данным компании, некое ООО «Рондана» и гражданин, которого компания называет «гражданин Э.», подали исковое заявление в Ленинский райсуд города Грозный. Они требовали взыскания с российского юрлица Holcim 257,2 млн руб.

«Компания «Холсим Россия» ни в настоящем, ни в прошлом не связана какими-либо взаимоотношениями с истцом или гражданином Э., и не получала от истца какие бы то ни было денежные средства. «Документы», представленные истцом по указанному делу, не выдерживают никакой критики и абсурдны как с точки зрения их содержания, так и исполнения», — прокомментировали в «Холсим».

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Кроме того, там сообщили, что неизвестные подали документы в региональные подразделения ФНС на смену участников двух юрлиц, входящих в группу «Холсим Россия». Основанием для этого стало уже другое решение Ленинского суда Грозного.

«Стоить отметить, что ни российское подразделение, ни международная компания Holcim никогда ранее не участвовали в рассмотрении каких-либо дел в судах Чеченской Республики и не имели взаимоотношений с контрагентами (как физическими, так и юридическими лицами), зарегистрированными на ее территории, — заявили на это в «Холсим». — Мы не можем объяснить такой внезапный интерес со стороны судебных органов Республики Чечня к «Холсим Россия».

Как рассказал РБК Гончаров, регистрационные действия по обеим заявкам в региональные ФНС, упомянутые в сообщении группы, приостановлены.

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РБК направил запрос в ФНС.

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«Также, мы подали обращение на имя генерального прокурора России Игоря Краснова с просьбой обратить внимание на вопиющую ситуацию, в которой оказалась группа «Холсим Россия». Мы видим полную поддержку со стороны властей. Минпромторг вовлечен в решение вопроса на самом высоком уровне», — добавил гендиректор российской группы.

Накануне «Холсим» также сообщала, что кроме Минпромторга обратилась к Минэкономразвития, в правительства Московской и Саратовской областей (в этих регионах находится часть активов группы и в их отделения ФНС были поданы заявки о перерегистрации). Кроме того, компания направила обращения в МВД, ФСБ и бизнес-омбудсмену.

В конце марта Holcim сообщила, что начала процесс ухода с российского рынка вслед за остановкой всех инвестиций в российские проекты. Там также сообщали, что ищут покупателей на активы, но заверили, что до продажи бизнеса заводы группы будут работать в обычном режиме. В середине мая глава швейцарской компании Ян Ениш уточнял, что у Holcim есть более 15 запросов на российские активы, стороны ведут переговоры.

Holcim (до 2021 года называлась LafargeHolcim) — крупнейший производитель цемента в мире. Согласно отчетности компании за 2021 год чистые продажи группы составили 26,8 млн швейцарских франков (около $27,8 млн по текущему курсу), на Россию пришлось около 1% чистых продаж группы.

Мощность производства Holcim в России составляет 9,6 млн тонн, такая же мощность во Франции, в остальных странах, где ведет бизнес компания, мощность производств меньше, следует из отчетности компании.

Штат сотрудников Holcim в России по данным компании составляет 1,8 тыс человек. Компания управляет четырьмя цементными заводами, которые находятся в Подмосковье, Калужской и Саратовской областях, и тремя карьерами по добыче нерудных материалов в Карелии.

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