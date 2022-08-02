Holcim назвала сфабрикованными данные о продаже бизнеса в России

Производитель цемента Holcim сообщил о рейдерском захвате бизнеса в России. Власти проводят проверку. Бизнесмен Костюкевич заявил, что проверки — это нормальный процесс при сделке с крупной компанией и он ожидает их итогов

Фото: holcim.com

Швейцарская строительная группа Holcim заявила о рейдерском захвате российского бизнеса. Сообщение компании есть у РБК.

«В настоящее время Holcim подвергается незаконной попытке захвата своих активов в России, а также организованной кампании по очернению репутации компании», — говорится в сообщении.

В компании назвали «сфабрикованной и абсолютно недостоверной» информацию о продаже российского бизнеса предпринимателю Евгению Костюкевичу и заверили, что Holcim «никогда не контактировала» с ним или его представителями. «Holcim не намерена продавать ему бизнес», — отметили в письме.

Евгений Костюкевич заявил заявил «Коммерсанту FM», что проверки — это нормальный процесс при сделке с крупной иностранной компанией и он ожидает их итогов. При этом факт передачи бизнеса к нему в собственность он называет свершившимся.

В Минпромторге сообщили РБК, что следят за ситуацией с группой компаний «Холсим Россия» и находятся в контакте «с законным руководством группы компаний вместе с другими органами власти». «Подчеркнем, что Минпромторг России всегда применяет недискриминационный подход, основанный на справедливости и законности, к добросовестному иностранному бизнесу, работающему на территории России. Отмечаем, что любая появляющаяся по теме этой компании информация сейчас требует тщательной проверки перед публикацией. Мы считаем некорректным делать какие-либо выводы до окончания проверки компетентными органами — ФНС, МВД, ФСБ и другими», — заявили в министерстве.

РБК обратился к Евгению Костюкевичу за комментарием.

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Holcim — ведущее подразделение Holcim Group, специализирующееся на производстве строительных материалов и заполнителей, базирующееся в Швейцарии.

26 июля «Холсим Россия» опубликовала сообщение, в котором заявила, что неизвестные пытаются захватить российские активы Holcim. По данным компании, некое ООО «Рондана» и гражданин, которого компания называет «гражданин Э.», подали исковое заявление в Ленинский райсуд города Грозный. Они требовали взыскания с российского юрлица Holcim 257,2 млн руб.

В компании также сообщили, что неизвестные подали документы в региональные подразделения ФНС на смену участников двух юрлиц, входящих в группу «Холсим Россия». Основанием для этого стало уже другое решение Ленинского суда Грозного.

Генеральный директор «Холсим Россия» Максим Гончаров 28 июля сообщил РБК, что региональные ФНС приостановили регистрацию заявок на изменение состава участников двух юрлиц, входящих в российское подразделение швейцарской строительной группы Holcim.

Руководство российского подразделения также подало обращение на имя Генпрокурора России Игоря Краснова с просьбой обратить внимание на ситуацию, в которой оказалась группа «Холсим Россия». «Мы видим полную поддержку со стороны властей. Минпромторг вовлечен в решение вопроса на самом высоком уровне», — добавил гендиректор российской группы.

В конце марта Holcim сообщила о начале процесса ухода с российского рынка вслед за остановкой всех инвестиций в российские проекты, а также о поиске покупателей на активы. В середине мая глава швейцарской компании Ян Ениш уточнял, что у Holcim есть более 15 запросов на российские активы, стороны ведут переговоры.