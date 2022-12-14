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В Нидерландах предложили новые меры против российских активов

В Нидерландах в борьбе с российскими активами предложили упразднить трастовые компании

В Нидерландах «Зеленые левые» и Партия труда предложили полностью упразднить трастовые структуры, чтобы еще больше ограничить использование подставных компаний россиянами, сообщает Bloomberg.

Страна должна стать менее привлекательной для преступных доходов и компаний, стремящихся уклониться от уплаты налогов, считают партии.

После начала военных действий на Украине министр финансов Нидерландов Сигрид Кааг запретила трастовым компаниям обслуживать российских граждан или компании. Однако, по мнению лидера «Зеленых левых» Джесси Клавера, с тех пор было сделано недостаточно.

«Мы должны бороться с уклонением от уплаты налогов, потому что мы не хотим, чтобы олигархи хранили здесь свои деньги», — сказал Клавер. «Мы должны положить конец подставным компаниям, потому что чем они занимаются? Они обеспечивают, чтобы богатые люди могли спрятать свои деньги», — отметил он.

По данным Bloomberg, в 2019 году в Нидерландах существовало 12 400 таких компаний, общий баланс которых составлял €4,5 трлн ($4,7 трлн), что в пять раз превышает объем экономики страны. Кааг затруднялась сказать, сколько российских денег проходит через Нидерланды. По данным Центрального банка страны, ежегодные прямые иностранные инвестиции России достигали €27 млрд. Министр иностранных дел страны Вопке Хекстра сообщал, что с начала действия санкций российские активы на сумму €547 млн были заморожены, а транзакции на сумму €752 млн заблокированы.

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