Босов предложил отдать второй тоннель в «узком месте» БАМа за ₽150 млрд

Группа «Сибантрацит» Дмитрия Босова направила в правительство предложение о заключении концессионного соглашения на строительство второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщил РБК представитель компании. Концессионное соглашение предполагает строительство к 2025 году тоннеля без привлечения бюджетного финансирования с последующей передачей его в собственность государства, добавил он.
Представитель РЖД от комментариев отказался. РБК направил запрос представителю премьер-министра Дмитрия Медведева.
«Сибантрацит», планирующий удвоить добычу угля, давно предлагает РЖД построить вторую очередь Северомуйского тоннеля на БАМ. Компании это нужно, чтобы иметь возможность наращивать экспорт угля в прибыльном восточном направлении. Первый Северомуйский тоннель, открытый в декабре 2003 года, является одним из «узких мест» БАМа, который препятствует росту отгрузки угля. Второй тоннель позволит увеличить провозную способность на БАМе с 16 млн т до 100 млн т грузов и, по оценкам «Сибантрацита», обойдется в 60 млрд руб.
Как рассказали РБК источники, знакомые с условиями предлагаемой концессии, правительству предлагается заключить ее на 10 лет: в течение первых пяти лет компания будет строить тоннель, а следующие пять лет — получать арендные платежи от РЖД. Это подтвердил представитель «Сибантрацита».