Босов предложил отдать второй тоннель в «узком месте» БАМа за ₽150 млрд

«Сибантрацит» Дмитрия Босова предложил правительству заключить концессию на строительство второго Северомуйского тоннеля. Компания инвестирует 60 млрд руб., но чтобы покрыть ей все затраты на проект РЖД вернёт 150 млрд руб.

Северомуйский тоннель на Байкало-Амурской магистрали (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Группа «Сибантрацит» Дмитрия Босова направила в правительство предложение о заключении концессионного соглашения на строительство второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщил РБК представитель компании. Концессионное соглашение предполагает строительство к 2025 году тоннеля без привлечения бюджетного финансирования с последующей передачей его в собственность государства, добавил он.

Представитель РЖД от комментариев отказался. РБК направил запрос представителю премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Сибантрацит», планирующий удвоить добычу угля, давно предлагает РЖД построить вторую очередь Северомуйского тоннеля на БАМ. Компании это нужно, чтобы иметь возможность наращивать экспорт угля в прибыльном восточном направлении. Первый Северомуйский тоннель, открытый в декабре 2003 года, является одним из «узких мест» БАМа, который препятствует росту отгрузки угля. Второй тоннель позволит увеличить провозную способность на БАМе с 16 млн т до 100 млн т грузов и, по оценкам «Сибантрацита», обойдется в 60 млрд руб.

Как рассказали РБК источники, знакомые с условиями предлагаемой концессии, правительству предлагается заключить ее на 10 лет: в течение первых пяти лет компания будет строить тоннель, а следующие пять лет — получать арендные платежи от РЖД. Это подтвердил представитель «Сибантрацита».