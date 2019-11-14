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Босов предложил отдать второй тоннель в «узком месте» БАМа за ₽150 млрд
«Сибантрацит» Дмитрия Босова предложил правительству заключить концессию на строительство второго Северомуйского тоннеля. Компания инвестирует 60 млрд руб., но чтобы покрыть ей все затраты на проект РЖД вернёт 150 млрд руб.
Северомуйский тоннель на Байкало-Амурской магистрали (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Группа «Сибантрацит» Дмитрия Босова направила в правительство предложение о заключении концессионного соглашения на строительство второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщил РБК представитель компании. Концессионное соглашение предполагает строительство к 2025 году тоннеля без привлечения бюджетного финансирования с последующей передачей его в собственность государства, добавил он.

Представитель РЖД от комментариев отказался. РБК направил запрос представителю премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Сибантрацит», планирующий удвоить добычу угля, давно предлагает РЖД построить вторую очередь Северомуйского тоннеля на БАМ. Компании это нужно, чтобы иметь возможность наращивать экспорт угля в прибыльном восточном направлении. Первый Северомуйский тоннель, открытый в декабре 2003 года, является одним из «узких мест» БАМа, который препятствует росту отгрузки угля. Второй тоннель позволит увеличить провозную способность на БАМе с 16 млн т до 100 млн т грузов и, по оценкам «Сибантрацита», обойдется в 60 млрд руб.

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Как рассказали РБК источники, знакомые с условиями предлагаемой концессии, правительству предлагается заключить ее на 10 лет: в течение первых пяти лет компания будет строить тоннель, а следующие пять лет — получать арендные платежи от РЖД. Это подтвердил представитель «Сибантрацита».

В сумме арендные платежи «Сибантрацит» оценивает в 150,7 млрд руб. — это компенсация расходов на строительство. Поскольку компания планирует строить тоннель как за счет собственных средств, так и за счет заемных, то рассчитывает на возврат капзатрат, расходов на обслуживание долга, дохода на предоставленный капитал (15%), налога на прибыль и налога на имущество, перечисляет представитель «Сибантрацита».

По завершении концессии «Сибантрацит» передаст тоннель в собственность государства.

Ранее Институт экономики и развития транспорта (ИЭРТ), который делал для РЖД технико-экономическое обоснование проекта второго Северомуйского тоннеля, оценил его в 261 млрд руб., а сроки строительства — в 10 лет.

Партнер Босова по «Сибантрациту» Александр Исаев в интервью «Коммерсанту» объяснял в июле 2019 года, что скорость и относительная дешевизна проекта в расчетах компании возможна благодаря технологии прорубки тоннеля с двух сторон двумя проходческими щитами. «У нас есть четыре сценария, зависящие от выбора технологических решений, стоимостью от 45 млрд до 51 млрд руб.», — говорил он. В компании неоднократно заявляли, что считают проект окупаемым.

По словам гендиректора агентства «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, ключевой вопрос концессионного соглашения в том, как распределятся риски. «Сейчас оценка и сроки проекта выглядят фантастически хорошо, учитывая, что РЖД планировал построить его за 10 лет. Поэтому представляет интерес, как в соглашении прописаны санкции за просрочку строительства либо удорожание проекта. РЖД также необходимо будет построить сопутствующую инфраструктуру к тоннелю, поэтому вопрос точности сроков для компании критически важен», — отметил эксперт.

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В марте Босов написал письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросил предоставить «Сибантрациту» право первоочередного провоза 50 млн т угля в год по БАМу и Транссибу на 25 лет в обмен на инвестиции в строительство Северомуйского тоннеля. Однако другие грузоотправители выступили против предоставления приоритета одной компании в доставке грузов. Позднее приоритетный доступ к инфраструктуре РЖД исключил и вице-премьер Максим Акимов.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: Дмитрий Босов
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