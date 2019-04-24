Акимов пообещал «не давать мигалки» грузоотправителям на железной дороге

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,31 +0,62 EUR Бирж. 71,94 +0,45 Brent 74,43 -0,09% USD Нал. 64,65 63,64 EUR Нал. 72,64 71,38 USD ЦБ 63,98 +0,19 EUR ЦБ 71,72 -0,03 EUR/USD 1,1185 -0,0039 BTC/USD Бирж. 5 497,00 -62,12 IMOEX 2 574,36 -0,51% RTSI 1 262,11 -1,22% DJIA 26 641,10 -0,06% Nasdaq 8 121,89 +0,01%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
eBay $49 (+33,73%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+20,55%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
eBay $49 (+33,73%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+20,55%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 63,98 (+0,19) Quote, 14:34
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 71,72 (-0,03) Quote, 14:34
Акимов пообещал «не давать мигалки» грузоотправителям на железной дороге Бизнес, 19:12 Twitter оспорил штраф в 3 тыс. руб. по делу о переносе серверов Технологии и медиа, 19:04 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 18:59 People назвал женщину года Общество, 18:52 СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских Общество, 18:48 Порошенко обвинил Россию в торпедировании мирного процесса в Донбассе Политика, 18:42 СК нашел растрату в полмиллиарда рублей на заводе калужского депутата Общество, 18:40 Матвиенко предложила продлить программу маткапитала до 2025 года Общество, 18:38 Останется ли элитная недвижимость инструментом для зарабатывания денег РБК и Элитная недвижимость, 18:34 Модный диктат: из чего состоит стиль Ким Чен Ына Стиль, 18:31 Путин заявил о неэффективности Лесного кодекса России Общество, 18:22 Кипр впервые привлек деньги на 30 лет для расплаты с Россией Экономика, 18:19 В Москве задержали репетитора по музыке за избиение и оскорбление ученицы Общество, 18:16 В Москве побит семилетний температурный рекорд Общество, 18:14
Бизнес ,  
0 
Акимов пообещал «не давать мигалки» грузоотправителям на железной дороге
Вице-премьер Максим Акимов исключил возможность предоставления грузоотправителям приоритетного доступа к инфраструктуре РЖД. Его позиция — «никаких мигалок», такие идеи в правительстве не обсуждаются

В среду на деловом завтраке по вопросам развития транспортной отрасли вице-премьер Максим Акимов сообщил представителям крупных компаний, являющихся клиентами РЖД, что правительство не планирует предоставлять приоритетный доступ отдельным грузоотправителям. Об этом РБК рассказали три источника, участвовавших во встрече.

По словам одного из собеседников, Акимов исключил какие-либо отклонения от публичного характера доступа к инфраструктуре. «По указанию премьер-министра [Дмитрия Медведев] — никаких мигалок», — передал он слова чиновника, имевшего в виду, что никому не будет предоставляться приоритетный доступ на сети РЖД. Вице-премьер также сказал, что до правительства еще не доходило ни одного предложения РЖД о приоритетном доступе, отметил другой собеседник РБК. Представитель Акимова пока не ответил на запрос РБК.

О том, что представители бизнеса выражали обеспокоенность инициативой «некоторых грузоотправителей» о приоритетном доступе к инфраструктуре в обмен на инвестиции, говорится в сообщении представителей вице-премьера, поступившем в РБК.

Экономика
Максим Акимов — РБК: «Надо менять структуру рынка, а не монополизировать»

На встрече с Акимовым присутствовали гендиректор РЖД Олег Белозеров, президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев, глава Федеральной грузовой компании (ФГК, «дочка» РЖД) Виктор Воронович, председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин и другие.

В начале марта совладелец «Сибантрацита» Дмитрий Босов написал письмо президенту Владимиру Путину, попросив предоставить его компании приоритетный доступ к БАМу и Транссибу на 25 лет для перевозки 50 млн т грузов в год. Взамен бизнесмен пообещал за собственные средства построить второй Северомуйский тоннель за пять лет, что, по его словам, позволит расшить «узкие места» на Восточном полигоне (на БАМе и Транссибе). На днях «Сибантрацит» объявил о скором старте строительства тоннеля, которое позволит увеличить пропускную способность на этом участке БАМа с 16 млн до 100 млн т грузов в год. Однако в ответ на этот в РЖД заявили, что пока стороны далеки от финальных договоренностей, поскольку приоритетный доступ инвестора к участку инфраструктуры общего пользования законодательно не предусмотрен.

4 марта Белозеров направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо, в котором предложил внести в железнодорожное законодательство изменения, позволяющие пропускать вне очереди некоторые категории грузов, предоставлять приоритет компаниям, инвестирующим в расширение пропускной способности сети железных дорог, а также тем, с кем заключен договор take-or-pay.

Грузоотправителей также беспокоит подготовленный Минэкономразвития проект постановления правительства об инвестиционных тарифах ‎на перевозки грузов железнодорожным транспортом общего пользования, рассказали РБК источники, близкие к двум компаниям. Как следует из документа, инвесттарифы предлагается предоставлять на срок от одного года и более для реализации проектов по строительству, реконструкции или модернизации отдельных участков инфраструктуры, а также искусственных сооружений, направленных на увеличение ее пропускной или провозной способностей.

Такие тарифы будут представлять собой повышающий или понижающий коэффициент к общесетевым тарифам РЖД на перевозку грузов. Источник РБК в одном из грузооправителей назвал эту инициативу «распродажей госактивов по принципу кота Матроскина — рельсы государственные, а право проехать по ним — частное». «Можно построить пару тупиков на БАМе и за это получить право провоза 10 млн т грузов угля на 5 тыс. км, но и возить необязательно, можно продать право», — считает он.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Мария Кокорева
Теги: Максим Акимов
Материалы по теме
Бизнес заявил Акимову о беспокойстве из-за идеи платить за доступ к РЖД
Бизнес
Угольные компании попросили РЖД снизить тарифы на поставку сырья в Европу
Бизнес
РЖД предложили ввести приоритет при перевозке грузов за предоплату
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter