Акимов пообещал «не давать мигалки» грузоотправителям на железной дороге

Вице-премьер Максим Акимов исключил возможность предоставления грузоотправителям приоритетного доступа к инфраструктуре РЖД. Его позиция — «никаких мигалок», такие идеи в правительстве не обсуждаются

В среду на деловом завтраке по вопросам развития транспортной отрасли вице-премьер Максим Акимов сообщил представителям крупных компаний, являющихся клиентами РЖД, что правительство не планирует предоставлять приоритетный доступ отдельным грузоотправителям. Об этом РБК рассказали три источника, участвовавших во встрече.

По словам одного из собеседников, Акимов исключил какие-либо отклонения от публичного характера доступа к инфраструктуре. «По указанию премьер-министра [Дмитрия Медведев] — никаких мигалок», — передал он слова чиновника, имевшего в виду, что никому не будет предоставляться приоритетный доступ на сети РЖД. Вице-премьер также сказал, что до правительства еще не доходило ни одного предложения РЖД о приоритетном доступе, отметил другой собеседник РБК. Представитель Акимова пока не ответил на запрос РБК.

О том, что представители бизнеса выражали обеспокоенность инициативой «некоторых грузоотправителей» о приоритетном доступе к инфраструктуре в обмен на инвестиции, говорится в сообщении представителей вице-премьера, поступившем в РБК.

На встрече с Акимовым присутствовали гендиректор РЖД Олег Белозеров, президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев, глава Федеральной грузовой компании (ФГК, «дочка» РЖД) Виктор Воронович, председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин и другие.