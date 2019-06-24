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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
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ФАС предложила отдать приоритет на железной дороге биржевым товарам Участники рынка опасаются, что это приведет к хаосу
ФАС предложила РЖД предоставлять приоритет на перевозку товарам, купленным на бирже, — по аналогии с транспортировкой нефти и газа. Но из-за большого количества участников торгов на рынке может начаться хаос, предупреждает эксперт
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Почему купленные на бирже товары должны получить приоритет

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила предоставить приоритетный доступ к услугам РЖД для перевозки товаров, приобретенных на бирже. Об этом говорится в докладе службы, подготовленном в рамках плана мероприятий по развитию организованных торгов (у РБК есть копия документа). Доклад был разработан по поручению первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова от 27 мая, говорит РБК источник в одном из железнодорожных операторов.

Согласно докладу, ФАС предлагает внести изменения в правила недискриминационного доступа перевозчиков к железнодорожной инфраструктуре по аналогии с тем, как сейчас транспортируются торгуемые на бирже нефтепродукты и газ. Приоритетный доступ есть у «Газпрома» (при доставке природного газа, приобретенного на бирже) и «Транснефти» (при поставке нефтепродуктов). «Газпром межрегионгаз» и «Транснефть» получили статус «операторов товарных поставок». Этот статус позволяет доставлять товар покупателям в день его приобретения на бирже, и качество реализации биржевых сделок повышается, пишет ФАС. Аналогичными полномочиями ведомство предлагает наделить РЖД. Эта инициатива должна быть реализована в четвертом квартале 2019 года, говорится в документе.

«На организованные торги выводятся товары, перевозимые железнодорожным транспортом, к примеру, минеральные удобрения, продукция нефтехимии, зерно, сахар, планируются к выводу на торги рыба и мясо», — перечисляет ФАС. Объем биржевой торговли за 2018 год лесом и стройматериалами составил 192 тыс. куб. м, совершены своп-сделки с зерном на 34,8 млрд руб., а форвардные контракты с зерном заключены еще на 1,4 млрд руб., указано в докладе.

Кроме того, служба предлагает создать электронную торговую площадку по торговле услугами: предоставлению путей необщего доступа, вагонов и перевозки самих грузов «в совокупности с приобретением товаров на бирже». В марте 2017 года РЖД уже запустили электронную площадку «Грузовые перевозки», тогда госмонополия отправила 20 тыс. вагонов с более чем 1 млн т грузов для 300 клиентов, сообщала газета «Ведомости».

В пресс-службе ФАС сообщили РБК, что «позиция ведомства пока прорабатывается». В пресс-службе Минфина не ответили на запрос.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сообщил РБК, что проблема оборачиваемости вагонов уже давно сдерживает развитие отрасли. «У нас в 2017 году был рекордный урожай, и мы тогда еще просили Минсельхоз и правительство о приоритетном доступе к перевозке зерна. Этот год тоже урожайный, но мы по-прежнему сильно ограничены в логистике», — заявил он.

Какими могут быть последствия

Другие крупные грузоотправители и эксперты, опрошенные РБК, критикуют идею ФАС.

Источник в одном из железнодорожных операторов, знакомый с содержанием доклада ФАС, сказал РБК, что ее предложения носят «дискриминационный характер по отношению к доминирующей группе грузов», обслуживаемых в рамках долгосрочных контрактов. «Доля биржевых [товаров] в погрузке незначительна и образуется на оптовом рынке. В результате конкурентоспособности железнодорожного транспорта будет нанесен ущерб, что спровоцирует отток грузов на авто- и речной транспорт», — говорит собеседник РБК.

В докладе есть «ряд противоречий», говорит источник РБК, близкий к одному из крупных грузоотправителей (небиржевого товара). «Например, кто-то купил на бирже вагон для перевозки щебня, его можно поставить в поезд, но как ему дать приоритет внутри поезда? Или нужно один вагон с лесом, купленный на бирже, отправлять отдельным поездом с локомотивом для его приоритетности?» — удивляется собеседник РБК. Торговать доступом к инфраструктуре можно, но тогда нужен развитый рынок частных перевозчиков, считает он.

Инициатива ФАС дестабилизирует работу железнодорожного транспорта, соглашается гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Вся железнодорожная сеть сейчас работает в режиме недискриминационного доступа к инфраструктуре, любой вариант дискриминации формирует огромные риски снижения технологической эффективности и злоупотреблений», — говорит эксперт. Бурмистров полагает, что из-за большого количества участников торгов на бирже и непроработанности инициативы на рынке может начаться хаос.

Идею предоставления приоритетного доступа к инфраструктуре РЖД в различных формах неоднократно продвигали как сами РЖД, так и другие участники рынка. В начале марта гендиректор РЖД Олег Белозеров направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо, в котором предложил пропускать вне очереди некоторые категории грузов, предоставлять приоритет компаниям, инвестирующим в расширение пропускной способности сети железных дорог, а также тем, с кем заключен договор take-or-pay («бери или плати»). В марте совладелец «Сибантрацита» Дмитрий Босов написал письмо президенту Владимиру Путину, попросив предоставить его компании приоритетный доступ к БАМу и Транссибу на 25 лет для перевозки 50 млн т грузов в год. Взамен бизнесмен пообещал за собственные средства построить второй Северомуйский тоннель. Но все эти инициативы вызывали недовольство у крупных грузоотправителей и железнодорожных операторов, а 24 апреля вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, пообещал «не давать мигалки» грузоотправителям на железной дороге.

Автор: Мария Кокорева
При участии: Светлана Бурмистрова
Теги: Биржа, Федеральная антимонопольная служба, РЖД
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