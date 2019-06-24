ФАС предложила РЖД предоставлять приоритет на перевозку товарам, купленным на бирже, — по аналогии с транспортировкой нефти и газа. Но из-за большого количества участников торгов на рынке может начаться хаос, предупреждает эксперт

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Почему купленные на бирже товары должны получить приоритет

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила предоставить приоритетный доступ к услугам РЖД для перевозки товаров, приобретенных на бирже. Об этом говорится в докладе службы, подготовленном в рамках плана мероприятий по развитию организованных торгов (у РБК есть копия документа). Доклад был разработан по поручению первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова от 27 мая, говорит РБК источник в одном из железнодорожных операторов.

Согласно докладу, ФАС предлагает внести изменения в правила недискриминационного доступа перевозчиков к железнодорожной инфраструктуре по аналогии с тем, как сейчас транспортируются торгуемые на бирже нефтепродукты и газ. Приоритетный доступ есть у «Газпрома» (при доставке природного газа, приобретенного на бирже) и «Транснефти» (при поставке нефтепродуктов). «Газпром межрегионгаз» и «Транснефть» получили статус «операторов товарных поставок». Этот статус позволяет доставлять товар покупателям в день его приобретения на бирже, и качество реализации биржевых сделок повышается, пишет ФАС. Аналогичными полномочиями ведомство предлагает наделить РЖД. Эта инициатива должна быть реализована в четвертом квартале 2019 года, говорится в документе.

«На организованные торги выводятся товары, перевозимые железнодорожным транспортом, к примеру, минеральные удобрения, продукция нефтехимии, зерно, сахар, планируются к выводу на торги рыба и мясо», — перечисляет ФАС. Объем биржевой торговли за 2018 год лесом и стройматериалами составил 192 тыс. куб. м, совершены своп-сделки с зерном на 34,8 млрд руб., а форвардные контракты с зерном заключены еще на 1,4 млрд руб., указано в докладе.

Кроме того, служба предлагает создать электронную торговую площадку по торговле услугами: предоставлению путей необщего доступа, вагонов и перевозки самих грузов «в совокупности с приобретением товаров на бирже». В марте 2017 года РЖД уже запустили электронную площадку «Грузовые перевозки», тогда госмонополия отправила 20 тыс. вагонов с более чем 1 млн т грузов для 300 клиентов, сообщала газета «Ведомости».