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СМИ узнали об оценке нового тоннеля на БАМе в 261 млрд руб.
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СМИ узнали об оценке нового тоннеля на БАМе в 261 млрд руб.
Бизнес, 08:26
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СМИ узнали об оценке нового тоннеля на БАМе в 261 млрд руб.
Строительство второго тоннеля сквозь Северомуйский хребет на БАМе обойдется не в 100 млрд руб., как считали раньше, а почти в 261 млрд руб., выяснил «Коммерсантъ». Первый тоннель строили 26 лет и открыли в 2003 году
Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

Строительство второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали обойдется в 261 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на выводы Института экономики и развития транспорта (ИЭРТ), который готовит технико-экономическое обоснование (ТЭО) этого проекта.

Первый Северомуйский тоннель строился больше 20 лет и был запущен в эксплуатацию в 2003 году. Однако и после этого Северомуйский хребет остался одним из самых узких мест на БАМе, поскольку в тоннеле проложена одна колея.

В августе, как писала газета, по итогам совещания у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака было дано поручение разработать ТЭО проекта строительства второго тоннеля через этот хребет. Оно должно быть готово к 20 декабря. Задание было дано, учитывая перспективу увеличения грузопотока в восточном направлении. По словам главы РЖД Олега Белозерова, возведение второго тоннеля «даст возможность провозить не 16 млн, а 100 млн т грузов».

Тогда один из источников газеты оценил затраты на строительство второго тоннеля в 100 млрд руб.

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ТЭО, с которым ознакомился «Коммерсантъ», разработано с учетом пропуска дополнительных 34 пар поездов в сутки. При этом расчетная стоимость строительства тоннеля составила 190 млрд руб. без НДС, а с учетом инфляции до 2024 года затраты на его возведение возрастут до 260,79 млрд руб.

По оценке института, общие инвестиции в инфраструктуру для того, чтобы обеспечить провоз такого количества грузов по участку БАМа Тайшет — Комсомольск, составят 950,2 млрд руб., по Транссибу — 1103,1 млрд руб. Проект модернизации Восточного полигона (БАМа и Транссиба) является приоритетным для РЖД и разделен на две части: первый этап — до 2020 года, второй — 2020–2025 годы. Одной из крупнейших его частей является БАМ-2 — строительство второго железнодорожного пути для повышения пропускной способности магистрали, проект стартовал в июле 2014 года.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров рассказал газете, что даже после реализации проекта БАМ-2 целый ряд участков магистрали останутся однопутными или частично однопутными.

В послании Федеральному собранию в марте 2018 года президент Владимир Путин заявил, что за шесть лет пропускная способность БАМа и Транссиба должна вырасти в полтора раза, до 180 млн т. «Контейнеры будут доставляться от Владивостока до западной границы России за семь дней. Это один из инфраструктурных проектов, который будет давать быструю экономическую отдачу. Там есть грузы, и все вложения будут окупаться очень быстро и будут способствовать развитию этих территорий», — сказал тогда Путин.

При этом объем транзитных контейнерных перевозок по российским железным дорогам, по словам президента, должен увеличиться почти в четыре раза. «Это значит, что наша страна будет одним из мировых лидеров по транзиту контейнеров между Европой и Азией», — пообещал тогда Путин.
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: тоннель , БАМ , РЖД
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