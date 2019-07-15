Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань

Предложение войти в проект получили компании Алишера Усманова, Андрея Мельниченко, Андрея Бокарева и РЖД

Порт Тамань (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань. Представитель министерства сообщил РБК, что подведомственный Минтрансу «Росморпорт» направил этим компаниям предложения по покупке доли в управляющей компании порта Тамань с инвестициями на первом этапе 81 млрд руб. По его словам, ведомство ожидает ответа от них в начале этой недели. В случае положительного ответа материалы будут переданы в Минтранс и правительство для принятия окончательного решения. Источник, знакомый с предложениями «Росморпорта», сообщил РБК, что КРУ, СУЭК и «Металлоинвесту» предложено приобрести по 22,5% в управляющей компании, столько же останется у концессионера, а еще 10% достанется РЖД.

Ранее проект порта оценивался в 231 млрд руб., из которых на первом этапе требовалось170 млрд руб. на строительство семи терминалов с общим грузооборотом 66,94 млн т. Помимо двух угольных терминалов «Кузбассразрезугля» и СУЭКа на 20 млн т и 12 млн т соответственно и терминала металлургических грузов «Металлоинвеста» (на 9 млн т) планировалось построить зерновой терминал ЭФКО на 20 млн т, угольный терминал «СДС-Уголь» (5 млн т), а также бункеровочную базу «дочки» «Роснефти» «РН-Бункер» (0,9 млн т) и терминал спецназначения «Ростеха». В Минтрансе пока не ответили на запрос РБК о сокращении параметров проекта.

Концессионером проекта строительства порта Тамань является «РМП-Тамань» (входит в «Росморпорт»). Как сообщал РБК, в начале июня свое участие в проекте подтвердили КРУ, СУЭК, Сибирский деловой союз (СДС) (в части строительства угольных терминалов) и «Металлоинвест» (терминал металлогрузов).

В «Металлоинвесте» РБК подтвердили получение от «Росморпорта» проекта меморандума о намерениях. «Предметом меморандума является сотрудничество «Росморпорта», КРУ, СУЭК, «Металлоинвеста» и РЖД в качестве стратегических инвесторов проекта по строительству порта Тамань», — сказал представитель компании. В настоящее время «Металлоинвест» изучает данный документ и готовит предложения по его доработке, добавил он. Представители РЖД и СУЭК отказались от комментариев. В КРУ пока не ответили на запрос РБК.