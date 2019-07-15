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Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Citigroup $93 (+29,35%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
Amazon $2 370 (+17,55%) прогноз Societe Generale к 08.04.20
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Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань
Предложение войти в проект получили компании Алишера Усманова, Андрея Мельниченко, Андрея Бокарева и РЖД
Порт Тамань (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань. Представитель министерства сообщил РБК, что подведомственный Минтрансу «Росморпорт» направил этим компаниям предложения по покупке доли в управляющей компании порта Тамань с инвестициями на первом этапе 81 млрд руб. По его словам, ведомство ожидает ответа от них в начале этой недели. В случае положительного ответа материалы будут переданы в Минтранс и правительство для принятия окончательного решения. Источник, знакомый с предложениями «Росморпорта», сообщил РБК, что КРУ, СУЭК и «Металлоинвесту» предложено приобрести по 22,5% в управляющей компании, столько же останется у концессионера, а еще 10% достанется РЖД.

Ранее проект порта оценивался в 231 млрд руб., из которых на первом этапе требовалось170 млрд руб. на строительство семи терминалов с общим грузооборотом 66,94 млн т. Помимо двух угольных терминалов «Кузбассразрезугля» и СУЭКа на 20 млн т и 12 млн т соответственно и терминала металлургических грузов «Металлоинвеста» (на 9 млн т) планировалось построить зерновой терминал ЭФКО на 20 млн т, угольный терминал «СДС-Уголь» (5 млн т), а также бункеровочную базу «дочки» «Роснефти» «РН-Бункер» (0,9 млн т) и терминал спецназначения «Ростеха». В Минтрансе пока не ответили на запрос РБК о сокращении параметров проекта.

Бизнес
Якорь для РЖД: почему госмонополия решила инвестировать в порт Тамань


Концессионером проекта строительства порта Тамань является «РМП-Тамань» (входит в «Росморпорт»). Как сообщал РБК, в начале июня свое участие в проекте подтвердили КРУ, СУЭК, Сибирский деловой союз (СДС) (в части строительства угольных терминалов) и «Металлоинвест» (терминал металлогрузов).

В «Металлоинвесте» РБК подтвердили получение от «Росморпорта» проекта меморандума о намерениях. «Предметом меморандума является сотрудничество «Росморпорта», КРУ, СУЭК, «Металлоинвеста» и РЖД в качестве стратегических инвесторов проекта по строительству порта Тамань», — сказал представитель компании. В настоящее время «Металлоинвест» изучает данный документ и готовит предложения по его доработке, добавил он. Представители РЖД и СУЭК отказались от комментариев. В КРУ пока не ответили на запрос РБК.

Бизнес
Проект порта Тамань предложили пересмотреть из-за риска санкций Украины

Создание сухогрузного порта Тамань обсуждалось несколько лет. В сентябре 2013 года стало известно о том, что территория существующего порта Тамань будет расширена для реализации проекта. В связи со сложной структурой проекта его проработка затягивается. Проектную документацию порта корректировали как из-за возможных санкционных ограничений со стороны Украины, так и для вывода границ проекта земельных участков, принадлежащих группе ОТЭКО Мишеля Литвака.

Подрядчиком строительства порта собиралась стать компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, которая строила неподалеку Крымский мост. Но, опасаясь очередного переноса сроков, подрядчик заявил, что готов ждать решения правительства только до конца второго квартала.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Галина Казакулова
Теги: Морской порт Тамань
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Якорь для РЖД: почему госмонополия решила инвестировать в порт Тамань
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Проект порта Тамань предложили пересмотреть из-за риска санкций Украины
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