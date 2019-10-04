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Путину в Тамани показали работу трехвагонного вагоноопрокидывателя

Президент России Владимир Путин посетил порт Тамань в Краснодарском крае, где ознакомился с работой портово-индустриального парка группы ОТЭКО. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Путин осмотрел перевалочный комплекс нефти, а также присутствовал на запуске в эксплуатацию единственного в России трехвагонного опрокидывателя — это устройство позволяет механизировать разгрузку грузовых вагонов.

Как передает ТАСС со ссылкой на замглавы ОТЭКО по инвестпроектам Игоря Зюзина, в рамках второй очереди компания планирует запустить четырехвагонный опрокидыватель, позволяющий ускорить процесс выгрузки, а также построить жилой микрорайон для сотрудников порта.

Глава государства также ознакомился с археологическими находками, найденными при строительстве порта.

Ранее сообщалось, что на первом этапе до 2024 года должны быть введены в строй семь терминалов порта Тамань с общим грузооборотом 66,94 млн т. На втором этапе (2027–2030 годы) мощности должны быть увеличены еще на 37 млн т.

Стоимость проекта порта составляет 170 млрд руб., из них 54,9 млрд руб. — инвестиции в объекты концессии, 25,8 млрд руб. — имущество концессионера. Частные инвесторы вложат в терминалы 90,4 млрд руб.

В апреле Путин предоставил российское гражданство бельгийскому бизнесмену Мишелю Литваку. Литвак является председателем совета директоров ГК «ОТЭКО», которая занимается развитием мощностей в порту Тамань. В южной части ОТЭКО построила терминальный комплекс по перевалке нефти, нефтепродуктов сжиженного углеводородного газа (СУГ) и терминал навалочных грузов.

Теги: Владимир Путин, Тамань, Краснодарский край
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