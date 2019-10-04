Путину в Тамани показали работу трехвагонного вагоноопрокидывателя

Президент России Владимир Путин посетил порт Тамань в Краснодарском крае, где ознакомился с работой портово-индустриального парка группы ОТЭКО. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Путин осмотрел перевалочный комплекс нефти, а также присутствовал на запуске в эксплуатацию единственного в России трехвагонного опрокидывателя — это устройство позволяет механизировать разгрузку грузовых вагонов.

Как передает ТАСС со ссылкой на замглавы ОТЭКО по инвестпроектам Игоря Зюзина, в рамках второй очереди компания планирует запустить четырехвагонный опрокидыватель, позволяющий ускорить процесс выгрузки, а также построить жилой микрорайон для сотрудников порта.

Глава государства также ознакомился с археологическими находками, найденными при строительстве порта.

Ранее сообщалось, что на первом этапе до 2024 года должны быть введены в строй семь терминалов порта Тамань с общим грузооборотом 66,94 млн т. На втором этапе (2027–2030 годы) мощности должны быть увеличены еще на 37 млн т.