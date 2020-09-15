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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Таиланда одобрили долгосрочные туристические визы

Фото: Allison Joyce / Getty Images
Фото: Allison Joyce / Getty Images

Таиланд будет выдавать специальные туристические визы для долгосрочных посещений страны сроком не менее 90 дней, но с соблюдением 14-дневного карантина из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Прают Чан-Оча после заседания кабинета, сообщает Bangkok Post.

По словам премьера, самым главным условием выдачи виз будет 14-дневный карантин. «Иностранцы могут приехать для получения туристических или медицинских услуг, и они могут изолироваться в государственных карантинных учреждениях или в больницах, которые функционируют как карантинные объекты», — сказал он.

Заместитель пресс-секретаря правительства Трайсули Трайсаранакул заявила, что визу можно будет продлить дважды, доведя общий срок пребывания в стране до 270 дней.

Вместе с тем приезжающим на длительный срок необходимо будет предъявить подтверждение оплаты бронирования гостиницы или аренды жилья на длительный срок.

По ее словам, ожидается, что новый тип виз начнет действовать в октябре.

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Фото: Jorge Silva / Reuters

Таиланд ужесточил 11 марта правила выдачи виз для граждан 19 стран, включая Россию, в целях борьбы с распространением коронавируса. Если раньше граждане этих стран, в том числе России, Болгарии, Китая, Грузии, Индии и Казахстана, могли оформить визу по прибытии, то теперь им нужно обращаться за визой в посольство Таиланда.

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Однако и после ужесточения визового режима, как сообщил глава службы маркетинга представительства по туризму Таиланда Константин Кинель, россияне по-прежнему могут приезжать в Таиланд без визы на срок до 30 дней.

Теги: Таиланд, туризм, визы, карантин, COVID-19
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