Власти Таиланда одобрили долгосрочные туристические визы

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Таиланд будет выдавать специальные туристические визы для долгосрочных посещений страны сроком не менее 90 дней, но с соблюдением 14-дневного карантина из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Прают Чан-Оча после заседания кабинета, сообщает Bangkok Post.

По словам премьера, самым главным условием выдачи виз будет 14-дневный карантин. «Иностранцы могут приехать для получения туристических или медицинских услуг, и они могут изолироваться в государственных карантинных учреждениях или в больницах, которые функционируют как карантинные объекты», — сказал он.

Заместитель пресс-секретаря правительства Трайсули Трайсаранакул заявила, что визу можно будет продлить дважды, доведя общий срок пребывания в стране до 270 дней.

Вместе с тем приезжающим на длительный срок необходимо будет предъявить подтверждение оплаты бронирования гостиницы или аренды жилья на длительный срок.

По ее словам, ожидается, что новый тип виз начнет действовать в октябре.