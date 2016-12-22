Каникулы «Натали»: что туроператор будет делать после остановки работы

«Натали Турс» аннулировала все оплаченные туры. При этом компания де-юре остается действующим туроператором, поэтому клиенты могут обращаться к ее финансовому гаранту только после наступления даты уже аннулированного тура

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«Натали Турс» аннулирует все, в том числе и уже оплаченные туры, объявил в среду, 4 июля, президент компании Владимир Воробьев. При этом о приостановке деятельности речи не идет, туроператор рассчитывает с октября возобновить продажи, уточнил Воробьев. Ни в Ростуризм, ни в ассоциацию «Турпомощь», созданную для помощи клиентам разорившихся туроператоров, «Натали Турс» с официальным заявлением не обращалась.

Фактически компания приостановила свою деятельность, но пока об этом не объявила официально, она де-юре остается действующим оператором, а значит, «Турпомощь» не может запустить механизм компенсации пострадавшим клиентам из фонда персональной ответственности туроператора, констатирует пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

«Натали Турс» сейчас работает над тем, чтобы все туристы, чей отдых был испорчен, «так или иначе получили компенсацию в полном объеме», утверждает Воробьев. По его словам, из-за финансовых проблем туроператора пострадают «несколько тысяч туристов». Точные цифры президент «Натали Турс» не называет, говоря только, что в Испании сейчас находится 300–400 туристов. Те, кто прилетел на курорты чартерными рейсами, будут вывезены до конца недели, обещает Воробьев.

Хроника пикирующего туроператора В пятницу вечером, 29 июня, «Натали Турс» объявила об отмене всех чартерных программ на зарубежные курорты. Президент туроператора сначала ​объяснил отказ от чартеров их низкими финансовыми показателями, но позже признал, что это была вынужденная мера, после того как принимающая компания в Испании World2Meet «из-за финансовых разногласий» прекратила сотрудничество с «Натали Турс». По словам Воробьева, «из-за негативной информации» в последние несколько дней «Натали Турс» не может осуществлять обязательства перед партнерами, и они «веерно» прекращают сотрудничество с туроператором. О долгах «Натали Турс» заявили, к примеру, в принимающих компаниях Peninsula Tours (Турция) и Alpha Tours (ОАЭ). К среде около половины партнеров «Натали Турс» прислали ей уведомления о нежелании продолжать сотрудничество, рассказывает Воробьев. Доля «Натали Турс» на российском туристическом рынке, по словам Воробьева, «сейчас настолько низка, что никто не возьмется ее оценивать». В 2017 году туроператор продал около 22 тыс. туров за рубеж, но помимо пакетных туров большой объем продаж приходится на отдельные услуги: авиабилеты, отели, трансферы. По его словам, в 2017 году прибыль «Натали Турс» от продаж составила 119 млн руб., в первом квартале 2018 года — 28 млн руб., а во втором прогнозируется убыток 8–10 млн руб.

Финансовым гарантом трех юрлиц, образующих группу «Натали Турс» и имеющих право отправлять клиентов за границу, выступает «Ингосстрах». Гражданская ответственность каждого юрлица застрахована на 50 млн руб. При наступлении страхового случая «Ингосстрах» готов выполнить все свои обязательства в полном объеме, отмечает представитель страховщика Карен Асоян. Но он также обращает внимание на то, что пока официальной информации о прекращении деятельности туроператора не поступало.

Аннуляция тура со стороны туроператора является неисполнением его обязательства и, как следствие, страховым случаем, объясняет на сайте Ассоциации туроператоров России руководитель ее правовой службы Надежда Ефремова. Но она предупреждает, что нельзя говорить о том, что туроператор не выполнил свои обязательства, до тех пор пока не наступила дата начала тура.

Чтобы получить компенсацию, туристу необходимо обратиться с претензией на имя руководства компании, рекомендует член Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации адвокат Евгений Корчаго. Параллельно он советует обратиться в Роспотребнадзор и с заявлением в Ростуризм, в котором должно быть указано, что компания аннулировала тур. Если претензия осталась без внимания, турист может обратиться с исковым заявлением в суд.

Списки клиентов и механизмы компенсации «Натали Турс» сформирует к экстренному заседанию наблюдательного совета «Турпомощи», которое состоится в четверг, 5 июля. Владимир Воробьев, по его словам, уже встретился с руководством десяти ведущих сетей турагентств, чтобы выработать «приемлемые с их точки зрения инструменты по компенсации туристам».

Часть туристов «Натали Турс», которые находятся на курортах, вынуждены были повторно оплатить услуги, например проживание в отелях. Эти расходы туристам «будут, несомненно, компенсированы», обещает Воробьев. У многих туристов, чьи туры были аннулированы, уже есть оплаченные авиабилеты. «Натали Турс», говорит Воробьев, сотрудничает с турагентами и туроператорами, чтобы разработать «механизмы, которые позволили бы им успеть воспользоваться оплаченными услугами». Самый быстрый и понятный способ — забрать оплаченные билеты и самостоятельно или с помощью турагентства решить вопрос проживания.